Botoks hakkında merak ettiğiniz her şey

Akıp giden yılların yüzünüzdeki izleri olan çizgilerden, botoks ile kurtulabilirsiniz. Mimiklerin oluşturduğu çizgileri, çatık kaşlı ve kızgın bir bakış ifadesine neden olan kaşların arasındaki çizgileri, alın ve göz kenarındaki çizgileri neştersiz güzellik yöntemi botoks ile silebilirsiniz. Ayrıca aşırı terlemeden muzdarip olanlar da botoks yöntemiyle rahatlayabilir.
Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Söğütözü Hastanesinden Doç. Dr. Pınar Öztaş, tıpta yaygın kullanım alanına sahip neştersiz güzellik yöntemi botoks hakkında merak edilenleri yanıtladı:
- Tıp dünyasında hayli geniş bir kullanım alanına sahip olan botoks; botulinum toxin kelimesinden kısaltılmış, bilinen en güçlü nörotoksin olma özelliğini taşıyor. Şaşılık, göz kapağı hastalıkları ve çeşitli nörolojik hastalıklarda yararlanılan bir yöntem. Kozmetik alanında, özellikle yüzdeki kırışıklıkların giderilmesinde ve aşırı terleme hastalarında da kullanılır.
- Normalde beynimiz, kaslarımıza sinir yolu ile elektriksel uyarılar göndererek kasılmalarını sağlıyor. Bu elektriksel uyarılar, sinir-kas birleşim yerinde bulunan asetilkolin adı verilen bir madde aracılığı ile kaslarımıza ulaşıyor. Botoks; sinirler ile kas arasındaki kavşakta, asetilkolin denen aracı madde salınımını engelleyip kası çalıştıracak sinir uyarımını keserek etkisini gösteriyor. Botoksun kas üzerindeki bu felç etkisi geçici oluyor. Ayrıca ter bezleri üzerinde de ter salgılatacak sinir uyarısı etkisini engelleyerek terlemeyi azaltıyor.
Çizgiler silinsin
- Yüzdeki çizgilenmeler, mimik kaslarının yıllar boyunca çalışması sonucu ortaya çıkıyor. Mimik kaslarına botoks uygulanarak bu kasların hareketlerinin zayıflatılması, böylece hareket sırasında oluşan kırışıkların kaybolması sağlanabiliyor. Kaşların arasındaki çizgiler, kişinin çatık kaşlı ve kızgın bir bakış ifadesine sahip olmasına neden olabiliyor. Alın ve göz kenarlarındaki çizgiler ise kişiye daha yaşlı bir görünüm veriyor. Botoks uygulaması ile bu görünüm azalırken, kaşların da hafifçe kalkması sağlanıyor.
İki haftada gelen gençlik
- Botoks, iğneyle uygulanan bir yöntem. Ürün, uygun konsantrasyonda sulandırıldıktan sonra hastaya ince iğneler aracılığıyla uygulanıyor. İşlem sırasında veya hemen sonrasında hafif yanma hissedilebilir. İşlem öncesi ve sonrasındaki buz uygulamaları ile bu his azaltılabiliyor.
- Etkisi 1 – 2 gün içerisinde başlar ancak etkinin en üst düzeye çıktığı dönem 7 – 14 gün. Bu sürecin sonunda küçük düzeltmeler de yapılabiliyor.
Yılda iki kez tekrarlanabilir
- Botoks etkisi için geçen süre 3 – 6 ay arası. Kas işlevi bu süre sonunda geri dönüyor. İhtiyaç duyulursa yılda 2 – 3 uygulama yapılabiliyor. Yeniden uygulamak için gereken süre kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor.
- ‘Bir kere botoks yapılınca hep yapılması gerekir’ şeklindeki söylentiler doğru değil tamamen isteğe bağlı olarak yapılabiliyor. Tercih etmeyen kişiler ise botoks uygulamasını tekrarlatmayabilirler. Zamanla botoks yaptırmadan önceki doğal yapılarına geri dönerler.
Durduğu yerde terleyenlerin ilacı botoks
- Botoks, ter bezlerine uygulandığında, ter bezleri ile sinir uçları arasındaki iletimi durdurularak, ter bezlerinin çalışmasını azaltıyor. Vücudun en çok terleyen bölgeleri, avuç içleri ve koltuk altı bölgesi. Aşırı terleme ve buna bağlı ter kokusu şikayeti olan kişilerin, terleyen bölgelerine botoks uygulandığında şikayetlerinde belirgin azalma sağlanıyor. Enjeksiyonla uygulanan bu yöntemde de etkinlik 7 – 14 günde olur ve istek üzerine tekrarlanıyor.
Hamileler ve emziren anneler botoks yaptıramaz
- Gebelerde, emziren annelerde, Myastenia Gravis ve Eaton-Lambert Sendromu gibi bazı kas hastalıklarında, aminoglikozid grubu antibiyotikler kullananlarda, pıhtılaşma bozuklukları olanlarda; uygulama alanlarında sorunlu kanamalara yol açabileceğinden botoks önerilmez.
- Botoks sonrası görülebilen yan etkiler şöyle sıralanabilir: Yüz bölgesinde kullanımı sonrasında en sık morarma ve kızarıklıklar olabilir. Ayrıca baş ağrısı, gözkapağı düşüklüğü, çift görme, alt gözkapağının sarkması da nadir de olsa karşılaşılabilen yan etkilerdir.
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