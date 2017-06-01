Bristol-Myers Squibb’de üst düzey atamalar

Temmuz 2014’ten itibaren Bristol-Myers Squibb Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapan Ahu Yazıcı, 3 Nisan 2017 tarihi itibariyla BMS Global Lösemi&Lenfoma Pazarlama ve Satış Direktörü pozisyonuna atanmıştır. Çalışma hayatına Princeton, ABD’de devam edecektir.

Ahu Yazıcı, Haziran 2013’ten beri EU Pazarları İmmünoloji/Onkoloji Lideri rolünü başarıyla yürütmekteydi. Daha önce ise Türkiye Viroloji&Onkoloji Bölüm Direktörü ve bir dönem Avrupa Pazarları Sprycel Lideri olarak çalışmıştır.

BMS’e Ağustos 2007’de Türkiye Onkoloji Grup Ürün Müdürü olarak katılmıştır. Tıp doktoru olan Ahu Yazıcı, Osmangazi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş ve Insead Pazarlama programına katılmıştır. 20 seneyi aşan ilaç sektörü tecrübesine sahiptir.

Bristol-Myers Squibb(BMS) Türkiye İş Stratejisi ve Operasyon Direktörü Tuğhan Demirbilek, 1 Nisan 2017 itibarıyla CEEME Bölgesi Strateji ve Operasyon Lideri olarak atanmıştır. Çalışma hayatına Uxbridge, İngiltere’de devam edecektir.

BMS Türkiye’ye Ocak 2016’da katılan Tuğhan Demirbilek, ilaç ve sağlık alanında 17 yılı aşkın tecrübeye sahiptir. Özellikle pazarlama, satış, strateji ve çok kanallı pazarlama konularında Pfizer, IMS ve Herbalife’da çeşitli ulusal ve uluslararası rollerde çalışmıştır.