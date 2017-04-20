Wellcare
Wellcare

Bu doğum kontrol hapı kadının yaşam kalitesini düşürüyor

Bu doğum kontrol hapı kadının yaşam kalitesini düşürüyor Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

İsveç’te yapılan araştırma, etinilestradiol ve levonorgestrel içeren, gebeliği önleyici kombine bir ilacın, kadınların hayat kalitesi üzerinde olumsuz etkisi olduğunu gösterdi.

Yaygın kullanılan bir doğum kontrol hapının, sağlıklı kadınların hayat kalitesini düşürdüğü tespit edildi.

Karolinska Enstitüsü ile Stockholm Ekonomi Okulunda görevli araştırmacıların çalışmasında, etinilestradiol ve levonorgestrel içeren ve ağızdan alınan gebeliği önleyici kombine bir ilacın, kadınların hayat kalitesi üzerinde olumsuz etkisi olduğu saptandı.

Çalışma sırasında 18 ila 35 yaşlarındaki 340 sağlıklı kadına üç ay boyunca plasebo veya gebeliği önleyici ilaç verildi. Araştırmacılar da kadınlar da hangi kadına hangi tedavinin uygulandığından haberdar edilmedi.

HAPI KULLANAN KADINLARDA DEPRESYON BELİRTİLERİ ARTTI
Araştırmada doğum kontrol hapı verilen kadınların hayat kalitesinin, plasebo verilenlere oranla çok daha düşük olduğu, hapların, ruh halini, otokontrolü ve enerjiyi olumsuz etkilediği belirlendi. Öte yandan bu hapları kullanan kadınlarda depresyon belirtilerinde artış gözlenmedi.

Çalışmada kullanılan kombine ilacın, kan pıhtılaşmasına diğer kombine haplardan daha az neden olduğu için birçok ülkede tercih edildiği öğrenildi.

Araştırmanın sonuçları, “Fertility and Sterility” dergisinde yayımlandı.

Dünyada 100 milyon kadının doğum kontrol hapı kullandığı düşünülüyor. (AA)


Bir Yorum Yazın

 
Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Kategoriler

 
 

Üyeler

 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla