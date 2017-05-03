Bu kadar yalnızlığın içinde neden yalnızız?

Dünya’nın var olduğu ilk yıllardan itibaren insanlar birbirleriyle iletişim halinde olmuştur. Hatta insanlar, daha rahat iletişime geçebilsin diye diller meydana gelmiştir. Dillerin oluşmasıyla birlikte, insanlar kolaylıkla iletişime geçebilmiş ve kaynaşmaya başlamıştır. Fakat günümüzde ise insanlar tam tersi konuşmayı unutmuş gibi davranıyor. Bunun en büyük nedeni insanların birbirlerine olan güvensizlikleridir diyen Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz görüşlerini paylaşıyor.

Nedir Bu Yalnızlık?

Yalnızlığın yaygın tanımlarının aksine yalnızlık, yalnız ve tek başına olma durumu değil, tek başına olduğunu ve yalnız olduğunu hissetme durumudur. Yalnızlık kişide boşluk duygusuna ve istenmemezlik hissine neden olur. Örneğin, bir üniversite öğrencisi ya da bir çalışan kendini çevresinde onlarca insan ve yaşıtı arkadaşı varken yalnız hissedebilir. Burada önemli olan söz konusu kişilerle olan paylaşımdır. Yalnızlık hissi, strese yol açarak diğer sistemleri de olumsuz etkileyerek tansiyonda yükselme, kalp ve damar hastalıkları ve genetik yapıdan bağımsız olarak kişide, fiziksel olumsuzluklar olarak görülebilir. Psikolojik açıdan bakıldığında ise kişide anksiyete ve özgüven azlığı oluşur, gerginlik ve öfke ile sosyal izolasyona yol açar. Kişide zamanla depresyon ve kalıcı özgüven azlığı ortaya çıkarak, intihar eğilimleri gözlemlenebilir.

Sosyal Olmaya Çalışırken Asosyal Olmayın

Günümüzde gelişen teknoloji ve çoğu insanın bu teknolojiye ayak uydurma çabası insan doğasında değişimlere neden olmuştur. Geleneksel iletişim yöntemlerinden, sanal iletişime geçiş insanları ‘’yalnızlığa’’ itmektedir. İnsanlarda oluşan sosyal medya bağımlılığı, onları oyalamaktadır ve insanların içinde bulunduğu durumu gizlemektedir. İnsanların artık yüz yüze ilişki kurmak yerine, anlık mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya üzerinden ilişki kurduklarına dikkat çeken Dr. Mehmet Yavuz; sosyal medyanın ve anlık mesajlaşma uygulamalarının bireyleri sosyalleştirmek yerine yalnızlaştırdığını söyledi.

Artık tüm ihtiyaçlar internetten görülebilecek vaziyette. Alışveriş yapma, seyahat veya bir etkinlik için bilet alma gibi kişinin bir takım ihtiyaçları, internet üzerinden bir tıkla halledilebilecek duruma geldi. Daha da kötüsü insanlar artık dışarı çıkıp sevdikleri ile buluşmak yerine akıllı telefonlar sayesinde görüntülü konuşabiliyor veya anlık mesajlaşabiliyorlar.

Tek Kalın Yalnız Kalmayın

Tek başına olmak ile yalnız olmak birbiri içine geçmiş iki kavramdır. Çok yakın gibi dursalar da aslında tamamen birbirinden farklılardır. Yalnızlık duygusu, kişiye mutsuzluk veren ve istemeyeceği bir durumdur. Yalnızlık, kişide psikolojisini olumsuz etkileyen derin bir içsel boşluk, değersizlik, kişisel bir tehdit duygusu olarak görülür. Tek başına kalmak ise kişinin kendi tercih edeceği bir durumdur ve kişiyi yalnız hissettirmez. Kişi tek başına; yürüyüş yapabilir, sinemaya – alışverişe gidebilir.

Yalnızlığı Gidermenin Yolları

Yalnızlığın size has olmadığını, herkesin hayatının belli bir döneminde yalnızlık hissedebileceğini unutmayın.

Kendinizi yalnız hissetmediğiniz dönemlerde sosyal aktivitelere katılın.

Sanatsal aktivitelere katılmak sanatın iç dünyanıza ulaşmasıyla yalnızlık hissini azaltır.

Evcil hayvan beslemek, hobilerle uğraşmak yalnızlık hissinin azalmasına yardımcı olur.

Yalnızlığın hayatınızı fiziksel ve ruhsal olarak olumsuz etkilediğini unutmayın.

Zor durumlarda alanında uzman ve tecrübeli bir doktordan yardım almaktan çekinmeyin.

Son olarak; olaylara bakış açınızı, niyetinizi, yorumlamanızı ve farkındalığınızı olumlu yönde değiştirmeniz gerekir. Olumlu düşünmek, hayata pozitif bakmayı sağlayacaktır. Bu insan yaşamı için son derece önemlidir. Bunu sağlayan ve hayata geçirmeyi başaran kişiler, mutluluğun anahtarını elde ederler. Yaşama sevincini başkalarına göre daha fazla hissederler.