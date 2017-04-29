Obezite ameliyatları devlet hastanesinde

Bursa’da yaşayan ve 121 kilo olan Mehmet Aslan, uzun zamandır fazla kilolarını veremiyordu. Son çare olarak mide küçültme ameliyatı olmaya karar veren Mehmet Aslan, Bursa Devlet Hastanesi’ne mide küçültme ameliyatı olmak için başvurdu.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Osman Naci Çelik tarafından midesinin üçte ikisi alındı.

Mehmet Arslan, midesinin alınmasıyla 10 günde 12 kilo verdi.6 ayda 70 kiloya düşmeyi hedefleyen Mehmet Aslan, “Aldığım kilolarla 121 kiloya çıktım. Aşırı kilolarım hayatımı kısıtlıyordu. İşimde ve günlük hayatımda çok zorluklar çekiyordum. Zayıflamaya kara verdim, fakat bir türlü zayıflayamıyordum. Son çare olarak mide ameliyatı olmaya karar verdim. Bu ameliyatların kamu hastanesinde de yapıldığını öğrendikten sonra Osman Naci hocama başvurdum. Midemin üçte ikisi alındı. 6 ay sonra 70 kilo düşmeyi planlıyorum. Zayıflayınca en çok koşmayı istiyorum. Çünkü hiç koşamıyorum” dedi.

Op. Dr. Osman Naci Çelik de “Hastamız bize aşırı kilolarından kurtulmak için müracaat etti. Kendisine mide küçültme ameliyatı yaptık. Eskiden bu ameliyatlar özel hastanelerde yapılmaktaydı. Artık devlette de yapılmakta. Vatandaşlarımız zayıflamak için mide küçültme ameliyatlarını yaptırabilirler” şeklinde konuştu.