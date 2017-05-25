Çapa Tıp’ın yeni adresi Uluğbay Kışlası olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çapa’daki İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nin Hasdal’a taşınacağını açıklamasının ardından projenin detayları da netleşiyor. Hasdal’da bulunan Ragıp Uluğbay Kışlası’na yapılması planlanan kampüs binası için arsa tapu işlemleri başladı. Öğrencilerin, önümüzdeki yıl Hasdal’da eğitim görmesi bekleniyor.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nin yeni adresi Hasdal’daki Ragıp Uluğbay Kışlası olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı proje kapsamında, bin 100 dönümlük arazinin tamamı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne tahsis edilecek. Çapa sağlık kampüsü, Hasdal Kışlası’nın karşısındaki 6. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı-Orgeneral Ragıp Uluğbay Kışlası’na inşa edilecek. Daha önce Sakarya Kışlası adıyla faaliyet gösteren, 2012 yılında adı Orgeneral Ragıp Uluğbay Kışlası olarak değiştirilen alan için Genelkurmay Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında arsa tahsis işlemleri için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

JET HIZIYLA BİTECEK

3. Kolordu Askeri Cezaevi ve Hasdal Askeri Gazinosu’nun da bulunduğu alanı kapsaması planlanan Çapa Tıp Fakültesi’nin yeni binası için yer tahsis işlemlerinden sonra proje ihaleye çıkacak. Daha sonra ise yapım ihalesine geçilecek. Çapa Tıp Fakültesi öğrencilerinin 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Hasdal’da girmesi için çalışmaların süratle tamamlanacağı belirtiliyor. Yeni dönemde Çapa Tıp Fakültesi’nin Fatih’teki yerleşkesinde ise poliklinik hizmetleri sürecek. Burada ayrıca “Araştırma Merkezleri Laboratuvarları”, “Acil Tıp ve Sağlık Teknokenti” de olacak.

Türkiye’nin ilk Tıp Fakültesi olan İstanbul Tıp Fakültesi ‘nin mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çapa’nın taşınacağını müjdelemişti. Erdoğan arazinin sağlık üssü olarak eğitim vereceğini söylemişti.

Öte yandan yıllardır gündemde olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin inşası için de kollar sıvandı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binaları ayrı ayrı olacak şekilde yerinde inşa edilerek, öğrencilerin hizmetine sunulacak.

Darbenin izleri de silinecek

İstanbul Tıp Fakültesi’nin Hasdal Kışlası’nın karşısındaki 6. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı- Orgeneral Ragıp Uluğbay Kışlası’na taşınmasıyla, 12 Eylül darbesinin izleri de tamamen silinecek. Daha önce Sakarya Kışlası adıyla anılan bölgenin adı 2012 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin girişimleriyle değiştirilmişti. Kışla Orgenaral Ragıp Uluğbay adını almıştı. 12 Eylül darbesinin kilit isimlerinden biri olması ise dikkat çekmişti. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Uluğbay hakkındaki davayı öldüğü için düşürmüştü. TSK’da 18 Kasım 2002’den bugüne kadar ismi değişen 80 kışla bulunuyor.