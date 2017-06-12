Çayır çimen alerjisi astıma neden olmasın

Bahar ve ardından yaz mevsimi ile birlikte alerjik hastalıklar daha sık görülmeye başlıyor. Özellikle toplumun yaklaşık yüzde 20- 25’ini etkileyen ve kadınlarda yaygın olarak rastlanan alerjik nezle, tedavi edilmediği takdirde astıma neden olabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Necla Songür, alerjik hastalıklar ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.

7 aylık uzun bir süreç

Alerjiler; alerjen adı verilen, havada bulunan, küçük partiküllere karşı burnun verdiği anormal yanıt sonucu gelişir. Bazı insanlarda bu partiküller akciğerlerde alerjik astım, gözlerde de alerjik konjonktiviteye neden olabilir. Alerjilerin meydana gelmesinde çevresel faktörler ve genetik yatkınlık büyük rol oynamaktadır. Alerji mevsimi Şubat ayında başlar ve Ekim ayında son bulur. Ağaç, çimen ya da yabani ot polenleri alerjiye sebep olabilir. Şubat ve Mart aylarında daha çok yaprak döken ağaçların polenlerinden kaynaklanan alerjiler ortaya çıkar. Mart ayının sonundan Temmuz ayına kadar olan süreçte ise alerji yapma özelliği çok kuvvetli olan çayır çimen maruziyeti ile ilişkili alerjiler görülür. Temmuz’dan sonraki iki aylık süreçte de yabani otların polenlerinin tetiklediği alerjiler ile karşılaşılmaktadır.

Rüzgarlı havalarda özellikle dikkat edin

Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında çayır çimen alerjileri olarak adlandırılan alerji, kişileri en çok rahatsız eden alerji tipidir. Bahar ve yaz ayları, rüzgarın da bol olduğu dönemlerdir. Özellikle Antalya gibi doğa ortamı çok olan bir yerde alerjen gücü yüksek olan çayır çimen polenleri rüzgârla çok daha hızlı bir şekilde geniş alanlara yayılabilmektedir. Bu nedenle de alerjik kişiler üzerinde etkileri güçlü olabilmektedir. Akdeniz Bölgesi’nde çayır çimen ve çam alerjileri daha çok görülmektedir. Nemin de etkisiyle bu bölgede yaşayan kişiler, diğer bölgelere kıyasla daha risk altındadır.

Bu belirtiler varsa bir uzmana başvurun;

Gözlerde kaşıntı ve sulanma

Burunda tıkanıklık veya aşırı burun akıntısı

Geniz akıntısı

Boğazda kaşıntı veya takılma hissi

Kuru öksürük

Kronik yorgunluk

Nefes darlığı

Uzayan veya geçmeyen kronik öksürük

Göğüste hırıltı veya ıslık sesi

Tam göğsün ön tarafında kaşıntı hissi

Sınava hazırlık sürecini zorlaştırıyor

Sınav hazırlıklarının yoğun olduğu bahar ve yaz mevsimi alerjik bünyeli öğrenciler için zor geçebilmektedir. Alerjik nezleye bağlı burun tıkanıklığı yaşayan kişilerde gece uyku kalitesi azalabildiğinden; ertesi gün dikkat bozukluğu, baş ağrısı veya uykuya meyil olur. Bu durum erişkinlerde iş gücünde, öğrencilerde ise okul performansında azalmaya sebep olabilir.

Geçmeyen öksürük astım habercisi olabilir…

Öksürük, alerjik nezleyi işaret eden şikayetlerden biriyken, astım hastalığının da tek belirtisidir. Astım dendiği zaman akla sadece nefes darlığı gelmemeli, kronik öksürüğün astımın belirtisi olabileceği göz ardı edilmemelidir. Astımlı hastaların bir kısmında şikayet sadece öksürüktür ve bu öksürükle seyreden astım olarak tanımlanır. Öksürükle seyreden astım klasik astımın bir öncüsü olarak kabul edilir ve tedavi edilmez ise %30 oranında klasik astıma dönüşebilir.

Tedavi görülse bile korunmak şart!

Alerjiye karşı kullanılan ilaçlar baş etmede büyük oranda yardımcı olsa da, uygulanan tedavinin yanı sıra kişilerin kendini koruyarak yaşaması büyük önem taşımaktadır.

Alerjiden korunmak için bu 11 maddeye dikkat edin;