Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 50. kuruluş yılını kutluyor

PROF. AK, SELDA TOPAL VE GÜLÇİN YILMAZ İZEL’E PLAKET VERDİ

Sunuculuğunu oyuncu Saruhan Hünel’in yaptığı davette konuşan İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, “Cerrahpaşa hepimizin göz bebeği, bilim yuvası. Bu saygın ve köklü kuruluşa destek veren herkes birer eğitim gönüllüsü ve gelecek yatırımcısı. Bugünkü tablo hepimizi çok duygulandırdı, katkıda bulunan herkese tek tek teşekkür ediyorum” diyerek davetin ev sahibi Selda Topal ile organizasyonu projelendiren Gülçin Yılmaz İzel’e plaket verdi.

100 tıp öğrencisine bir yıllık burs oluşturanlara İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran tarafından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Onur Belgesi verildi. Davete aralarında ünlü sanatçıların da bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

FUTBOLCU EŞLERİ DE YALNIZ BIRAKMADI

Futbolcu eşleri de Selda Topal’ı yalnız bırakmadı: Fenerbahçe’nin yıldızları Robin Van Persie’nin eşi Bouchra Van Persie, Simon Kajer’in eşi Elina Kajer, Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel ve Ertuğrul Taşkıran’ın eşi Gözde Taşkıran’ın yanı sıra Beşiktaşlı Cenk Tosun’un eşi Ece Tosun da davette bulunan isimler arasındaydı.

TUĞBA – NURİ ŞAHİN’DEN 10 ÖĞRENCİYE BURS!

Kariyerini Almanya’nın Borussia Dortmund takımında sürdüren Nuri Şahin ise eşi Tuğba Şahin ile birlikte 10 öğrencinin burs bedelini karşıladı. Bu bağış karşısında Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak, duyarlı çifte özel teşekkür ederek, onur belgelerini kendilerine ulaştıracaklarını söyledi.

CERRAHPAŞA’NIN EN GENÇ BAŞHEKİMİ BABASI ÇIKTI

Davete katılan isimlerden Sema Basa ise duygusal anlar yaşadı. Cerrahpaşa Hastanesinin 1967 yılında İÜ’ne bağlandığı dönemde hastaneyi, Türkiye’nin en genç başhekimi olan 35 yaşındaki Dr. Seyfi Basa’nın yani babasının yönettiğini söyleyen Basa, ilgi odağı oldu.

Prof. Ak ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim İkizceli, bu gelişme üzerine Dr. Seyfi Basa’nın adının Cerrahpaşa’da yaşatılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Bu habere çok sevinen Sema Basa ise “Ben de babamın hatırasına saygı olarak hastane içerisinde ihtiyaç duyulan bir bölümü restore ettireceğim” dedi.