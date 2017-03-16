Çin’de 32 saatlik ameliyatın ardından cerrah yere yığıldı!

Hastanın beyin tümörünü almak için 32 saatlik bir ameliyat gerçekleştirdiler. Global Times, bunun şimdiye dek Fujian Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen en uzun operasyon olduğunu vurguladı. Hayatlarını insanları kurtarmaya adayan, gece gündüz çalışan doktorlara bir örnek de Çin’den geldi. İnternette hızla yayılan emeğin göstergesi bu fotoğraf 32 saatlik ameliyatın ardından yorgun düşüp yere yığılan doktora ait. Ameliyata toplamda üç cerrah, altı anestezi uzmanı ve sekiz hemşire girdi. Hep beraber üç farklı operasyonla bir hastanın beynindeki tümörü almaya çalıştılar.

EN UZUN OPERASYON

Medimagazin’de yer alan habere göre; cumartesi sabahı saat 08:30’dan pazar gününe kadar süren operasyonda cerrahlar, anestezi uzmanları ve hemşireler harika bir iş çıkardılar.

Çin’in önde gelen gazetelerinden Global Times, bunun şimdiye dek Fujian Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen en uzun operasyon olduğunun altını çizdi.

Cerrahlardan Dr. Chen Jianping, “Hastamızda hem anevrizma hem de hemanjioblastom vardı. İki tümörü tek operasyonda almamız gerekiyordu. Operasyonun çok riskli ve zor olacağını biliyordum. Bu gibi durumlarda bütün tümörleri art arda almanız gerekir” dedi.

HASTANIN YAKINLARI BİLE İNANMIYORDU AMA…

Operasyon boyunca doktorlar çeşitli aralıklarla mola verdiler. Hastanın yakınları bile doktorların operasyonu başarıyla tamamlayabileceklerini sanmıyorlardı.

Neyse ki operasyon başarıyla tamamlandı. En üstteki fotoğrafta da göreceğiniz gibi doktorlardan biri operasyon bittikten sonra zafer işareti yaptı. Dr. Chen Jianping, büyük bir mütevazı ile operasyonun başarılı geçmesinde en büyük rolün takım arkadaşlarına ait olduğunu ifade etti.

Chen Jianping, “Bunu sadece bir ameliyatla nitelendirmek doğru olmaz. Basında yüzlerini görmediğiniz onlarca meslektaşım her gün aynı zorluklarla karşılaşıyorlar” dedi.