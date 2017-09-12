Çocuğumun burnu neden kanıyor?

“Burun kanamaları korkunç görünebilir, ancak genellikle tehlikeli değildir. Burun kanaması çocuklarda, özellikle kuru iklimlerde veya evlerdeki ve binaların içindeki kuru sıcaklığın burun içinde kuruma, çatlama veya kabuğa neden olabileceği kış aylarında oldukça yaygındır. Burnun ön kısmı kolayca hasar görebilecek çok kırılgan kan damarları içerir. Çocuklarda görülen çoğu burun kanaması, burnun burun deliklerine yakın ön kısımda görülür.

Burun kanamasına ne neden olur?

Burun kanaması birçok faktörden kaynaklanır, ancak en yaygın nedenlerden bazıları şunlardır:

Burun karıştırmak

Çok kuvvetli sümkürme

Burun travması

Aşırı kuru hava

Soğuk algınlığı ve alerji

Buruna giren yabancı maddeler

Birçok kez burun kanaması için açık bir neden bulunamaz.

Burun kanamaları için ilk yardım

Çocuğunuzun sakin olmasına ve ona yardım edebileceğinizi bilmesine izin verin.

Kanamayı durdurup durdurmadığını kontrol ederek burun deliklerini 5-10 dakika parmaklarınızla sıkıştırın.

Çocuğunuzu dik oturtup başını öne doğru eğerek kan yutmasını engelleyin.

Burun sırtına buz veya soğuk su teması sağlayın.

Kanama durmazsa yukarıdaki adımları bir kez daha deneyin.

Çocuğunuzun burnunu peçete veya gazlı bezlerle paketlemeyin.

Doktoru ne zaman aramalıyım?

Evde uygulanabilecek küçük tedavilerden daha fazlasını gerektiren burun kanamaları için çocuğunuzun doktorunu arayabilirsiniz. Genel olarak, aşağıdaki durumlarda doktora başvurmanız önerilir:

Burun kanamalarını durduramazsanız ya da burun kanamaları tekrar ederse

Çocuğunuzun ayrıca burunda ciddi bir problem (kırık burun kemiği gibi) gösteren bir burun hasarı varsa

Çok miktarda kan kaybı varsa

Çocuğunuz zayıf ve hasta görünümlü ise

Nefes almakta sorun yaşıyorsa

Çocuğunuz vücudun diğer yerlerinde (örneğin dışkı, idrar veya dişetlerinde) kanama veya çürükler varsa

Çocuğunuzun burnuna yabancı bir cisim sıkışmışsa

Burun kanamalarını nasıl önlerim?

Çocuğunuzun burnu sık sık kanıyorsa, bu kanamaları önleyecek bazı yararlı tavsiyeler şunlardır:

Evinizdeki hava kuruduysa, geceleri çocuğunuzun odasında hava nemlendirici kullanın. Nemlendiriciyi temizlemek için imalatçının tavsiyelerine uyduğunuzdan emin olun, böylece mikroplar ve küfler nemlendiricinin içinde büyümez.

Çocuğunuza burnunu karıştırmamasını veya çok sert sümkürmemesini öğretin.

Günde birkaç kez, özellikle de yatmadan önce burun deliklerinin içine vazelin gibi nemlendirici ürünler sürün, böylelikle burun içini nemli tutmuş olursunuz.

Çocuğunuzun doktorunun talimatına uygun şekilde salin (tuzlu su) damlaları veya tuzlu burun spreyi kullanın.

Sık sık burun kanamalarına neden olabilecek alerjilerin tedavisi için doktorunuza başvurun.”