Çocuğumun burnu neden kanıyor?

“Burun kanamaları korkunç görünebilir, ancak genellikle tehlikeli değildir. Burun kanaması çocuklarda, özellikle kuru iklimlerde veya evlerdeki ve binaların içindeki kuru sıcaklığın burun içinde kuruma, çatlama veya kabuğa neden olabileceği kış aylarında oldukça yaygındır. Burnun ön kısmı kolayca hasar görebilecek çok kırılgan kan damarları içerir. Çocuklarda görülen çoğu burun kanaması, burnun burun deliklerine yakın ön kısımda görülür.
Burun kanamasına ne neden olur?
Burun kanaması birçok faktörden kaynaklanır, ancak en yaygın nedenlerden bazıları şunlardır:
- Burun karıştırmak
- Çok kuvvetli sümkürme
- Burun travması
- Aşırı kuru hava
- Soğuk algınlığı ve alerji
- Buruna giren yabancı maddeler
Birçok kez burun kanaması için açık bir neden bulunamaz.
Burun kanamaları için ilk yardım
Çocuğunuzun sakin olmasına ve ona yardım edebileceğinizi bilmesine izin verin.
Kanamayı durdurup durdurmadığını kontrol ederek burun deliklerini 5-10 dakika parmaklarınızla sıkıştırın.
Çocuğunuzu dik oturtup başını öne doğru eğerek kan yutmasını engelleyin.
Burun sırtına buz veya soğuk su teması sağlayın.
Kanama durmazsa yukarıdaki adımları bir kez daha deneyin.
Çocuğunuzun burnunu peçete veya gazlı bezlerle paketlemeyin.
Doktoru ne zaman aramalıyım?
Evde uygulanabilecek küçük tedavilerden daha fazlasını gerektiren burun kanamaları için çocuğunuzun doktorunu arayabilirsiniz. Genel olarak, aşağıdaki durumlarda doktora başvurmanız önerilir:
- Burun kanamalarını durduramazsanız ya da burun kanamaları tekrar ederse
- Çocuğunuzun ayrıca burunda ciddi bir problem (kırık burun kemiği gibi) gösteren bir burun hasarı varsa
- Çok miktarda kan kaybı varsa
- Çocuğunuz zayıf ve hasta görünümlü ise
- Nefes almakta sorun yaşıyorsa
- Çocuğunuz vücudun diğer yerlerinde (örneğin dışkı, idrar veya dişetlerinde) kanama veya çürükler varsa
- Çocuğunuzun burnuna yabancı bir cisim sıkışmışsa
Burun kanamalarını nasıl önlerim?
Çocuğunuzun burnu sık sık kanıyorsa, bu kanamaları önleyecek bazı yararlı tavsiyeler şunlardır:
Evinizdeki hava kuruduysa, geceleri çocuğunuzun odasında hava nemlendirici kullanın. Nemlendiriciyi temizlemek için imalatçının tavsiyelerine uyduğunuzdan emin olun, böylece mikroplar ve küfler nemlendiricinin içinde büyümez.
Çocuğunuza burnunu karıştırmamasını veya çok sert sümkürmemesini öğretin.
Günde birkaç kez, özellikle de yatmadan önce burun deliklerinin içine vazelin gibi nemlendirici ürünler sürün, böylelikle burun içini nemli tutmuş olursunuz.
Çocuğunuzun doktorunun talimatına uygun şekilde salin (tuzlu su) damlaları veya tuzlu burun spreyi kullanın.
Sık sık burun kanamalarına neden olabilecek alerjilerin tedavisi için doktorunuza başvurun.”
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