Çocuğunuzun sizden korkmasını değil, size güvenmesini sağlayın

Her çocuğun temel ihtiyacı sevgidir. Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin Karabulut çocukların anne ve babalarının her zaman ve her koşulda kendilerini sevdiğini hissetmelerinin önemini vurgulayarak “Anne-babalar bu sevgiyi göstermelidir, çünkü çocuğun kendine, hayata ve diğer insanlara güvenebilmesi için buna ihtiyacı vardır. ‘Babalar uzaktan sever’ mantığı bu noktada karşımıza çıkan, hiç de doğru olmayan bir yaklaşımdır” açıklamasında bulundu.

Baba sevgisinin çocuklar için koruyucu kalkan gibi olduğunu ve varlığının güç verdiğini anlatan Uzman Psikolog Selin Karabulut “Fiziksel olarak yan yana olamasa da bir baba eğer çocuğuna koşulsuz sevgi vermişse ve bunu her fırsatta gösterip hissettirebilmişse, babanın olmadığı ortamlarda, örneğin şehir dışında çalışması durumunda, vefat etmesi durumunda, evden ayrılması durumunda veya çocuğun başka bir şehirde okumaya gitmesi durumunda, baba ilgi ve sevgisini tıpkı yanındaymış gibi hissedecek ve bundan güç alacaktır” dedi.

Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin Karabulut korkutan, çekinilien baba değil, çok seven baba olabilmenin ipuçlarını anlattı:

İşten eve geldiğinizde ilk işiniz, tüm ilgi ve sevgiyi, sabahtan ve hatta belki dün akşamdan beri görmediğiniz çocuğunuza vermek olsun.

Çocuğunuzla birebir iletişime gireceğiniz, herhangi bir dış faktör tarafından bölünmeyeceğiniz bir 20 dakika, çocuğunuzun günlük ihtiyacını karşılamak için yeterli olacaktır.

Cep telefonu, bilgisayar, TV gibi dijital aletlerin sizi bölmesine, zamanınızdan çalmasına izin vermeyin.

Çocuğunuzla temas kurun. Onlara sarılmak, öpmek, başını okşamak ve sevdiğinizi söylemek, sevginizi göstermenin en iyi yoludur.

Hedefiniz çocuğunuzu oyalamak değil, onunla zamanınızı paylaşmak ve birlikte eğlenmek olmalıdır.