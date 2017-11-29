Çocuk sahibi olamayan erkeklerin yüzde 40’ında bu hastalık var

Adı sık duyulmayan, hatta birçok kişi tarafından bilinmeyen bir hastalık olan testislerdeki kanı boşaltan toplardamarların varisleşmesi sonucu ortaya çıkan “Varikosel”, aslında erkeklerin yüzde 20’sinde görülüyor. Hastalığa çocuk sahibi olamama sorunu yaşayan erkeklerde ise yüzde 40 oranında rastlanıyor. Erkeklerde testislerden çıkan kirli kanı taşıyan toplardamarların (venlerin) bozukluğu nedeniyle iyi görev yapamaması ve buna bağlı içindeki kirli kanı kalbe taşıyamaması sonucu oluşan hastalığın adı Varikosel. Hastalığın en önemli özelliklerinden birisi de kişide genel anlamda herhangi bir şikayet yaratmaması. İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Semih Ayan, hastalığın çocuk sahibi olamama nedenlerinden biri de olduğunu vurgulayarak önemli bilgiler verdi;

Hiçbir belirti vermiyor

Varikoseli olan erkeklerin çoğunda hiçbir şikayet yoktur. Ayakta fazla kalınca ya da fiziksel aktiviteler sonrası artan ağrı olabilir. Bu ağrı, testis ve kasıkta ağırlık asılmışçasına hissedilen bir ağrıdır. Çocuk sahibi olamama nedeniyle yapılan kontroller esnasında fizik muayene ya da ultrasonografiyle fark edilebilir. Çok erken yaşlarda ve çok geç yaşlarda görülen, ani başlayan varikosel olgularında, sağ testiste çok ileri boyutlara ulaşan olgularda testis toplardamarlarının kan akışına engel olabilecek başka muhtemel durumlar da (karın içinde kitle, böbrekte kitle vb. gibi) oluşabilir.

Erkeklerin yüzde 15-20’sinde var

Varikosel, testisin toplardamarlarında varis şeklinde genişlemesi sonucunda oluşur. Bu genişlemiş damarlar ilerlemiş olgularda testisleri barındıran torba (skrotum) cildinin altından mor renkli varis paketleri olarak görülebilir ve elle fark edilebilir hale gelebilir. Erkeklerin yüzde 15-20’sinde bulunur, çocuk sahibi olamama sorunu yaşayan erkeklerin ise yüzde 40’ında vardır. Genellikle solda bulunur. Bunun nedeni, sol testisin toplardamar yapısının anatomik özelliğinin farklı olmasındandır.”

Sperm üretme fonksiyonunu bozuyor

Varikosel, testis çevresinde ısı artışına yol açarak testisin sperm üretme fonksiyonunu olumsuz etkiler. Çocuk sahibi olamama (infertilite) nedeni ile doktora başvuran erkeklerin bir çoğunda yapılacak testler ve muayene bulguları eşliğinde varikosel için operasyon kararı verilebilir. Bu operasyondan çocuk sahibi olmak adına göreceğiniz muhtemel yarar hakkında operasyon öncesinde hekiminizden mutlaka bilgi almanız gerekir. İnfertilite dışında bir diğer operasyon gereği de ağrıdır. Son olarak, erişkinliğe geçiş sonrası erkek çocuklarda görülen varikosel için yapılan takip sonrası testis boyutunda gelişme geriliği görülüyorsa, operasyon yararlı bir yöntemdir.”