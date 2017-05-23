Çocuklar açık havada mutlu oluyor

Çocukların sağlıklı büyümesi, bedensel ve psikolojik olarak sağlıklı olabilmesi için harekete, açık havaya, güneşe ihtiyaçları vardır. Bebeğin açık havaya çıkarılması güneş alması çok önemlidir. Gün ışığının kemik ve doku gelişimi için gerekli olduğunu söyleyen Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emre Çenesiz “Yazın güneş ışınlarının dik olmadığı saatler (11. 00 -15.00 dışındaki saatlerde) tercih edilmelidir” diyor.

Açık havada parklara, bahçelere

Çocuklar en rahat açık havada oyun oynar. Onları için açık havada oyun oynamak büyük bir ihtiyaçtır. İlkbaharda açık havada oynamaya can atarlar. Parklara, bahçelere koşarlar. Tabii ki açık hava oyun yerlerinin trafiğe kapalı alanlar olmasına önemli dikkat edilmelidir.

İlk günler çok önemli

0-1 ay, yeni doğan bebeğin özellikle ilk günlerinde, ortam ısısı normal sınırlarının (22-24 C derece) üzerine çıktığında terleme fonksiyonu yeterli olmadığında bebek olumsuz etkilenir. Vücut ısısı arttığında bebeğin yaşamsal fonksiyonları olumsuz etkilenir. Bu nedenle bebeklerin yaz aylarında güneşin dik olduğu saatlerde (11.00-15.00) serin ortamlarda kalması ve oda sıcaklığının 23-24 dereceyi geçmemesi gerekir.

D vitamini alması gerekiyor

1-12 ay kemik gelişimi için gerekli olan D vitamini güneş ışınlarının yardımıyla vücutta sentez edilir. D vitamini aynı zamanda bağışıklık sistemimiz için de gerekli vitamindir. Bu vitamin özellikle hayatın ilk yıllarında sağlıklı gelişim için gereklidir. Her gün yarım saat baş, kol ve bacakları çıplak güneş alan bebek yeteri kadar D vitamini edinmiş olur. Cam arkasından güneşlendirmek faydasızdır.

Zararlı güneş ışınlarından bebek ve çocuklar nasıl korunmalıdır?

Açık renk kıyafet seçimi güneş ışınlarını yansıtır ve emilimini önler, özellikle bu tür giysiler seçilmeye özen gösterilmelidir. Çocuğunuz güneşli havada dışarıda olacaksa güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı koruyucu kremlerden sürmek gerekir. Bu kremler har yaştaki çocuk için kullanılabilir, çocuğun yaşı ne kadar küçükse o kadar yüksek faktör koruyuculu krem tercih edilmelidir.

Çocukları açık havaya çıkarın

Çocukların temiz hava alabilmelerini sağlar.

Çocuklara istedikleri gibi hareket etme imkanı sağlar. Özgüven gelişimini pekiştirir.

Kendi seslerini kullanma konusunda özgür olurlar, kısıtlanma hissetmezler.

Bazı doğa olaylarının farkına varır, gözlem yapar ve araştırırlar. Karıncaların yuvalarına yiyecek taşımalarını, rüzgarı, yağmuru görerek ve yaşayarak öğrenirler.

Doğada bulunan canlı ve cansız varlıkları oyunlarına katarlar. Ağaçlardaki kuşlar gökyüzündeki güneş ve bulutlar gibi. Hayal dünyalarının gelişimi için gerekli ve faydalıdır.

Açık hava oyun yerleri nasıl olmalıdır?

Çocukların büyük kaslarını geliştirecek imkanlar sağlanmalıdır. Uygun ölçülerde rampa ve basamaklar olmalıdır. Küçük çocuklar için alçak kaydıraklar, küçük tırmanma aletleri ve salıncaklar bulunmalıdır.

Yedek giysi ve iklime uygun giyinme sağlandığı müddetçe bahçede su ve kum ile oynamasına imkan verilmeli, gerekli materyaller; ölçü kapları bloklar basit deney malzemeleri bulundurulmalıdır.

Çocuklar için güvenli, serbest bir ortam sağlanmalı ve sürekli gözetim altında bulundurulmalıdır.