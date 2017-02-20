Çocuklar arasında elektronik sigara kullanımı yayılıyor!

İngiltere’de yapılan bir araştırma çocukların elektronik sigarayı deneme oranının tütün sigaralarını deneme oranına göre iki kat daha fazla olduğunu gösterdi.

İngiltere’de Cardiff Üniversitesi’nin bir araştırmasına göre çocukların elektronik sigara deneme oranı tütün sigaralarını deneme oranının neredeyse iki katı.

Bilim dergisi BMJ Open’da yayımlanan araştırmaya göre 11-16 yaş arasındaki çocukların yüzde 18.5’u elektronik sigara denediklerini söylerken sadece yüzde 10.5’u tütün denediklerini belirtmiş.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre; Araştırma İngiltere’nin Galler bölgesinde, 2015 yılında 32 bin 479 ortaokul öğrencisi üzerinde yapıldı.

HIZLA ARTIYOR

Araştırmanın bulguları 2013 yılından bu yana çocuklar arasında elektronik sigara deneyenlerin ‘hızla arttığını’ ortaya koydu.

Uzmanlar elektronik sigaraların gençleri sigara içmeye özendirip özendirmediği konusunda herhangi bir kanıt olmadığını söylüyor. Buna rağmen raporda ‘gençlerin elektronik sigara içmesi eğer denetlenmezse kamu sağlığı meselesine dönüşebilir’ uyarısında bulunuluyor.

İngiltere’de elektronik sigara şirketi ECigaretteDirect gençlerin e-sigara kullanmasına karşı olduklarını açıkladı.

Şirketten Jon Nelsey, “Bu sektör kalıcı ve biz de saygın bir şirket olmayı istiyoruz. Ama gençlere satış yapmak istemiyoruz. Bu doğru değil’ diye konuştu.

YETKİLİLER DURDURMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sigara tiryakileri ve sigara içmeyenlerin de katıldığı ankette katılımcıların yüzde 2.7’si e-sigaraları her hafta, yüzde 41.8’i de düzenli olarak her gün içtiğini söyledi.

Araştırmayı kaleme alan Elen de Lacy ‘Veriler bize e-sigara kullanımının gençler arasında hızla yayıldığını ortaya koydu. Sigara içmeyenler arasında düzenli kullanım yok ama bunda da artış görülüyor’ dedi.

De Lacy gençler arasında e-sigaranın uzun dönemli kullanımının nedenlerinin anlaşılması için de araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

İngiltere’deki yetkililer çocuklar ve gençler arasında yayılan e-sigara kullanımını durdurmak için çalıştıklarını da açıkladı.