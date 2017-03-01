Çocuklar için kış mevsimi bronşiolit mevsimi!

Vücut direncinin azaldığı ve mikropların daha aktif hale geçtiği kış aylarında hastalıklara daha çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle bu dönemde çocuklarda görülebilecek hastalıklara karşı Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Lale Pulat Seren uyardı!

Dr. Seren, ‘’Bronşiolit; özellikle kış aylarında görülen, akciğerlerin küçük havayolları olan bronşiollerde tıkanıklığa neden olan iltihabi bir durumdur. Ayrıca; hastaneye yatacak kadar nefes darlığına sebep olması, tekrarlama riskinin oluşu nedeniyle aileleri endişelendiren bir hastalıktır. Bronşiolitin sebebi çoğu zaman virüslerdir. Hastaların yüzde 50’sinde etken respiratuar sinsityal virüstür (RSV). Bunu rinovirus, parainfluenza, grip virüsü ve adenovirüs izler.

Görüldüğü yaş grubu özellikle bir yaş altı bebeklerdir ve bu yaş grubunda hastaneye yatışların en sık nedenidir. Hastalığın daha çok küçük çocuklarda görülmesinin sebebi; küçük çocuk ve bebeklerin bronşlarının çapının dar ve bronşları çevreleyen kıkırdak halkaların yumuşak olmasıdır. Bu nedenle hava yolları daha kolay tıkanır. Bronşioller bu virüslerle iltihaplandıklarında duvarları şişer ve içlerinde de salgılar birikir; havanın akciğerlere girmesi ve çıkması zorlaşır. Çünkü bronşiollerin görevi akciğerlerde hava akışını kontrol etmektir. Enfekte olduklarında oksijen akışı bozulur.’’ dedi.

Bronşiolit her mevsimde görülebilirse de en sık kış aylarında ve özellikle Ekim ile Mayıs ayları arasında görülmektedir. Bazı risk faktörleri hastalığın görülmesini kolaylaştırır. Yrd. Doç. Dr. Lale Pulat Seren, bu risk faktörleri arasında erken doğum öyküsü, doğuştan kalp ve akciğer sorunu bulunan bebekler, 6 aydan küçük bebekler, anne sütü ile besl enmeyenler , pasif sigara dumanına maruz kalanlar, kalabalık aileler, kreşte bakım görenler ve okula giden kardeşi olanlar sayılabilir.’’ dedi.

Dr. Seren, ‘’Hastaların yüzde 90’ının ailesinde gribal bir enfeksiyon hikayesinin bulunduğunu bulaşıcılığın hasta kişilerin aksırmaları, konuşmaları ve öksürmeleri sırasında havaya karışan virüslerin solunum yoluyla diğer insanlara bulaşması ile olacağını söyledi. Ayrıca vücut salgılarıyla kirlenmiş el ile de hastalığın bulaşabileceğini ifade etti. Çünkü kirli yüzeylerde virüs 8 saate kadar canlı kalabilmektedir. Anneden geçen antikorlar ilk 6 ayda bebeği koruyabildiğinden anne sütü bebekler akut bronşiolitten korunur.

Hangi Belirti Olursa Dikkat Edilmeli!

Hastalığın kuluçka dönemi 7-10 gün arasındadır. Bronşiolit, tıpkı soğuk algınlığı gibi burun akıntısı, hafif öksürük, burun tıkanıklığıyla başlar. Ateş normaldir veya hafif yükselmiş olabilir. Birkaç gün içerisinde öksürük şiddetlenir ve hırıltılı solunum ortaya çıkar. Hastalıkla beraber beslenme ve sıvı alımı azalabilir. Beslenme bozukluğu ve yetersiz sıvı tüketimine dikkat edilmeli, bu nedenle bebekler hastaneye yatırılarak izlem gerekebilir.

Bronşiolitin Özgün Bir Tedavisi Yoktur!

Akut bronşiyolit tanısı tamamen klinik bulgulara dayanır. Özel bir laboratuvar testi yoktur.

Dr. Seren; bronşiolit tedavisinde antibiyotiklerin yeri yoktur. Çocuğun burnunun açık tutulması çok önemlidir. Burun salgılarının koyulaşmasına engel olmak için sık sık tuzlu sulu burun damlaları yararlıdır. Beslenmesine de dikkat edilmeli, beslenme normal zamanlardan daha yorucu olduğu için az miktarlarda ama sık aralıklarla beslenmeli, öksürük nöbetlerini azaltacağından başta anne sütü olmak üzere bol sıvı alımı için teşvik edilmelidir. Öksürük, havayollarını temizlemeye yarayan güzel bir reflekstir. Öksürüğü baskılayan şuruplar salgıların koyulaşmasına ve hastalığın ilerlemesine neden olabileceğinden bronşiolitte bu ilaçlar kullanılmaz.’’ açıklamasını yaptı.

Bunlara Dikkat!

Yrd. Doç. Dr. Lale Pulat Seren, ‘’Esas korunmada genel enfeksiyon önlemleri, ellerin sık yıkanması, çevre hijyeninin temini, gerekirse hasta kişinin maske kullanması, hasta çocukların okula gönderilmemesi, anne sütü ile beslenmenin desteklenmesi, pasif sigara içiciliğinin önlenmesi temel adımlardır.

Dikkat!

Dr. Seren eğer çocuğunuzun nefes alıp vermesi sıklaştığı ve zorlaştığında, hırıltı şiddetlendiğinde, sakinken dakikada 60’ın üstünde nefes alıp verdiğinde MUTLAKA DOKTORUNUZA BAŞVURMALISINIZ… ’’ uyarısında bulundu.