Çocuklara tuvalet eğitimi verilirken nelere dikkat edilmesi gerekir?

Çocuklara tuvalet eğitimi verilirken nelere dikkat edilmesi gerekir? Paylaş :

  |   Kategori: Bebek Sağlığı, Çocuk Sağlığı

Tuvalet eğitimi 18 ‘inci aydan itibaren başlayabilir!
Çocuklara tuvalet eğitimi vermeye 18’inci aydan itibaren başlanması gerektiğini belirten Psikolog İrem Pekyürek, çocukların eğitilirken ödüllendirilmesi gerektiğini vurguladı. Tuvalet eğitimi, çocuğun sosyal gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Tuvalet eğitiminde 2 yaşın önemine dikkat çeken Psikolog İrem Pekyürek, çocukların eğitilirken ödüllendirilmesi gerektiğini vurguladı. Tuvalet eğitiminde 2 yaş önemini anlatan Pekyürek; “Çocuklarda, 18 aylıktan itibaren, bağırsak ve mesanede gerekli olan kas kontrolü kazanılır. Beden fonksiyonlarının duyarlılığı artar ve aynı zamanda bunları çeşitli ifade veya sözcüklerle tanımlayabilir, isteklerini ve ihtiyaçlarını daha iyi ifade edebilirler” dedi.

Oyuncak Bebekten Faydalanın

Tuvalet eğitiminde uygulamaya geçişte yapılabilecek hazırlıklardan da bahseden Pekyürek, şu bilgileri verdi: “Oyuncak bir bebek kullanarak beslenme ve boşaltma işlemlerini gösterebilirsiniz. Tuvalette yapılan hareketler olan iç çamaşırının indirilmesi, tuvalete oturmak, boşaltımdan sonraki temizlik, iç çamaşırının çekilmesi, tuvalet ve el temizliği gösterilmelidir.

Çocuklara tuvalet eğitimi nasıl verilmeli, nelere dikkat edilmeli?

Çocuğunuzun tuvalete ulaşmasını kolaylaştıracak yükseklikte önüne bir basamak koyabilirsiniz. Bir tuvalet iskemlesi-lazımlık alınabilir ancak hem kaplayacağı yer hem temizliği hem de bu alışkanlığın 1 yıl içinde yeniden değiştirilmesi gerekeceği için çok uygun bir çözüm değildir. Bu değişiklikleri çocuğunuz ve onun rahatı için yaptığını anlatabilirsiniz.

Çocuklara tuvalet eğitimi verilirken neler yapılmalı?

Bebek bezlerine artık ihtiyacı olmadığını anlatın. Uygulamadan en az 2-3 gün önce bezlerden ayrılacağını söyleyin. Uygulamanın yapılacağı gün evinizin sakin olması için gerekli düzenlemeleri yapın. Sabah kalkınca bezleri açın ve kirli olanların artık son olduğunu söyleyerek çocuğunuzla birlikte temizleneceği yere bırakın.

Çocuklarınızı ödüllendirmeyi de unutmayın. Maddi ödüllendirmeden çok manevi ödüllendirme daha önemlidir.’’ diyerek dinleyicilerin sorularını cevaplandırdı.

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