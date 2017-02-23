Çocuklarda bademcik ve geniz eti büyümesi nasıl tedavi edilmeli?

Bademcik ve geniz eti büyüklüğü, bir türlü geçmeyen üst solunum yolu enfeksiyonlarından kulakta sıvı birikimine, solunum güçlüğünden tıkayıcı uyku apnesine kadar pek çok sağlık sorununa neden olabiliyor. Yeni doğan bebeklerde küçük olan bademcik ve geniz eti, geçirilen sık üst solunum yolu enfeksiyonları nedeni ile büyüyebiliyor. Büyüyen geniz eti burnun arka kısmını kapatarak solunumu güçleştirebiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ali Titiz, özellikle çocukluk döneminde daha sık görülen bademcik ve geniz eti büyümesi ile ilgili önemli bilgiler verdi:

Bu durum, kulak ve sinüslerin boşalımını bozarak kulakta sıvı birikimine, sürekli burun ve geniz akıntısı ile peş peşe üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabiliyor. Buna bağlı olarak işitme kayıpları, sürekli ağız solunumu, öksürük, horlama ve kısa süreli solunum durmaları olarak tanımlanan apne atakları ortaya çıkıyor” diyor. Rahatsızlık tedavi edilmediğinde, uzun vadede eklem romatizması ve kalp kapakçıklarında bozulmalara kadar önemli sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor.

Okul başarısını düşürüyor

Geniz eti ile birlikte bademciklerin büyük olmasının horlama ve apne ataklarının daha belirgin ve şiddetli olmasına neden olduğunu açıklayan Doç. Dr. Ali Titiz, bunun da çocukların uyku düzeninde bozukluklar, gündüz huzursuzluk, konsantrasyon bozukluğu ve yorgunluklara yol açtığını söylüyor. Dolayısıyla gece uykusunu alamayan, sabah yorgun kalkan, yeteri kadar dinlenemeyen bir çocuk, dikkatini derslerine veremediği için okul başarısında düşmeler de görülebiliyor.

Bazı durumlarda ameliyat şart

Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı gelişen bademcik ve geniz eti büyümeleri, ilaç tedavisiyle geriletilebiliyor. Fakat enfeksiyon sıklığına bağlı olarak bu iki dokuda görülecek büyümeler, zamanla kalıcı hal alıyor ve ilaçla tedaviye cevap vermez hale geliyor. Bu durumda ameliyatın düşünülebilir. Bazı durumlarda ameliyatın mutlaka yapılması gerekir. Bademcik ve geniz eti büyümeleri ile birlikte çene ve damak yapısında bozulma belirtilerinin olması, ilaç tedavisiyle düzelmeyen peritonsiller apse, büyüme ve gelişme geriliği, solunum güçlüğü ile oluşan uyku bozukluğu ve apne şikayeti, kalp ve eklem romatizması bulguları ve tümör şüphesi ameliyatı zorunlu kılıyor.”

Doç. Dr. Ali Titiz, yeterli medikal tedaviye rağmen yılda 3 veya daha fazla bademcik enfeksiyonu geçiren, sürekli burun tıkanıklığı yaşayan, horlayan, tekrarlayıcı orta kulak enfeksiyonu yaşayan, kulağındaki sıvı birikimi ve ağız kokusu geçmeyen kişilerin de ameliyat olabileceğini dile getiriyor.

Ameliyat için alt sınır 3 yaş

Bademcik ve geniz eti ameliyatı yaşı, özellikle çocuklarda büyük önem taşıyor. Alt yaş sınırının zorunlu nedenler dışında 3 yaş olarak belirlendiğini söyleyen Doç. Dr. Ali Titiz, genel olarak ileri yaşlarda bu hastalıkların görülme sıklığının azaldığını ve ameliyat gerekliliğinin düştüğünü söylüyor.