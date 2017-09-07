Çocuklarda cinselliğin keşfi…

Cinsellik kelimesi toplumumuzda tabu olan kelimeler arasındadır. Kullanıldığı zaman insanlar arasında bir tedirginlik, sessizce söyleme isteği uyandırır. Aslında herkesin cinsel dürtüleri vardır ve bu dürtüler tüm yaşamımız boyunca bizledir. Ancak çocukluk döneminden gençlik dönemine kadar daha belirgin yaşarız. Cinselliğin hayatımızı hem fiziksel hem de ruhsal açıdan etkilediğini söyleyen Reem Nöropsikiyatri Merkezi’nden Nörolog Mehmet Yavuz, şöyle anlattı. Çocuğunuzun kendini tanımaya çalıştığı, vücudu ile ilgili sorular sormaya başladığı zaman, cinsellikle ilgili eğitimi vermeye başlayacağınız zamandır. Ailelerin en başta yapması gereken; süreç hakkında doğru bilgiler almak, konuyla ilgili kitaplar okumak ve sakin olmaktır. Çünkü bu dönemde çocuğunuza karşı yaptığınız yanlış yaklaşımlar, ileride duygusal ya da davranışsal sorunlara yol açabilir.

Bebeğinizin vücudunu eşit miktarda sevin!

Bu cümle kulağa ne kadar tuhaf geliyor değil mi? Ancak doğru bir cümle. Evet, bebeğinizin vücuduna eşit oranlarda dokunun. Krem sürdüğünüz zaman bebeğinizin cinsel organına yaptığınız hareketler onun hoşuna gidebilir. Bu yüzden gereğinden fazla sürülmemelidir. Bebeklik döneminde cinsel organı farketme durumu çoğu zaman idrar yolları enfeksiyonu, bezlenme sorunları ile ortaya çıkmaktadır. Bebeğin el kol hareketleri sonucu cinsel organına dokunması bunu tekrarlayarak farklı bir duygu hissettiğini düşünür. Anne baba bu durumdan endişe etmemelidir, bunlar doğal davranışlardır.

Üç yaşından itibaren cinsellik güdülerini farklılıklarını yavaş yavaş anlamaya başladıkları zamandır. Erkek ve ya kız olduğunu net bir şekilde kavramış olurlar. Öyle ki, bir erkeğe oyuncak Barbie bebek verdiğinizde ‘hayır o benim oyuncağım değil’ tepkisini alabilirsiniz. Bu farklılık oyunlarına da yansır. Evcilik, doktorculuk gibi oyunlar oynamaya daha hevesli olurlar. Burada yapılması gereken oyunu yasaklamak değil, oyun esnasında gözlerinizi çocuğunuzdan ayırmamınız gerektiğidir. Çünkü yapacağı yanlış bir hareketi farkettiğiniz de doğrusunu göstererek bir daha yapmasını engelleyebilirsiniz. Cinsellik, çıplaklık kavramlarını sorgulamaya sorular sormaya başlarlar. Bu durumda ebeveynler sorulara karşı sabırlı olup bıkmadan basit cevaplar vermelidir. Bu yaşlarda karşılaştığımız bir diğer sorun ise, erkek çocuğunuz arabalarla oynak yerine bebeklerle oynamayı tercih ediyorsa, daha çok kızlarla vakit geçirmekten hoşlanıyorsa ya da kız çocuğunuz erkek oyunlarına daha ilgili ise cinsel kimlği açısından bir problem olabilir. Bu konuda mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.

Çocuklarda mastürbasyon;

Çocuklar boş kaldıklarında yapacak bir aktivite bulamadıklarında vücutlarını keşfetmeye dokunmaya başlarlar. Bu esnada cinsel organına dokundukça haz aldığını hissedebilir. Çocuklarda mastürbasyon kız çocuğunun sivri bir cisme yaklaşması ya da oturduğu yerde sağa sola hareket etmesi, erkek çocuklarının ise yüz üstü yatarak git gel hareketlerini yapması cinsel organıyla sürekli oynaması şeklinde olmaktadır. Genellikle 4 ile 6 yaş arasında sıklıkla karşılaştığımız bir durumdur. Ebeveynlerin yapması gereken; bu durumdan korkmamak, çoğunuza karşı anlayışı ve ona bu dönemi atlatabilmesi için zaman tanımaktır. Bilinçli bir anne baba olarak ilgisini başka yönlere çekebilirsiniz. Ayrıca doktorunuzdan da yardım almanız ile birlikte gerekli müdahaleler yapıldığı zaman bu problem kolaylıkla çözülecektir.

6 yaş ile birlikte devam eden sürede çocuğun okul dönemine girmesi ile birlikte cinselliğe olan ilgisi ve merakı azalmaya başlayacaktır. Bu dönemde kızlar da erkekler de hem cinsleri ile daha çok vakit geçirmeyi tercih ederler. ‘Çocukça’ diye tabir ettiğimiz oyunları oynamayı bırakıp daha gerçekçi olurlar.

Son bir tavsiye…

Çocuğunuzun cinsellikle ilgili sorularına her zaman açık olun. Ona zaman ayırarak sabırla dinleyin. Bilmediğiniz konularda her zaman bir uzmana danışın unutmayın yanlış yönlendirmeniz çocuğunuzun ileride psikolojisini etkileyecektir. Ona en başta yardımcı olacak eğitecek kişiler siz ebeveynlersiniz.