Çocuklarda görülen inek sütü alerjisine dikkat

Süt, çocuk beslenmesindeki temel besin maddeleri arasında önemli bir yere sahip. İnek sütünün kimi çocuklarda kaşıntı, vücutta döküntü, ishal ve kusma gibi alerjik belirtilere sebep olabileceğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kılıç “İnek sütü alerjisi; inek sütünde bulunan bazı proteinlerin insanda immünolojik etki ile reaksiyona girmesi ve oluşturduğu klinik tablodur. Tanı için en uygun yöntem inek sütü proteini alımı sonrası oluşan klinik tablonun protein alımı kesildikten sonra tamamen iyileştiğinin gösterilmesidir” açıklamasında bulundu.

Genellikle inek sütü proteinlerinin vücuda alınması ve vücudun İmmünoglobulin E (IGE) aracılığı ile tepki vermesi ile ilk inek sütü alerji belirtilerinin oluştuğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kılıç “Belirtiler arasında kaşıntı, vücutta döküntü, ishal, kusma gibi bulgular var. İnek sütüne alerjisi olan hastalarda bazı besin alerjilerinde de risk artmış olabilir; mesela domates, çilek ve çikolata gibi ürünlerde IGE aracı olmaksızın direk histamin salınımı ile alerjik reaksiyonlar gelişebilir.

Bu ise kişinin atopik bünyesi ile ilişkilidir. Bu nedenle hastaların kardeş olsalar dahi aynı hastalık varlığında aynı klinik oluşturacağı yorumu yapılmamalıdır. Her hasta için hastalığın şiddeti farklıdır” dedi.

Hasta çocuk anne sütü alıyorsa, anne de inek sütü tüketmemeli

Tanı alan hastalarda korunmanın en önemli tedavi şekli olduğuna değinen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kılıç “İnek sütü alerjisi olan hastalarda çoğunlukla 2 yaş civarında alerji baskılanır, bu nedenle inek sütü içermeyen özel mamalar bebekler için üretildi. Eğer hasta anne sütü alıyorsa annenin inek sütü ve hatta inek eti diyeti yapması gerekiyor.

Çünkü ette bulunan proteinler de anne sütüne geçerek benzer etkiler oluşturur. Bu hastaların çoklu besin alerjilerine yatkınlığı fazla olduğu için yumurta, fındık, fıstık ve deniz ürünleri gibi besinler verilirken dikkat edilmesi gerekli. Ayrıca IGE aracılı olgularda kandan bakılan spesifik IGE ve deriden bakılan prick testi de tanı için yardımcı testlerdir. Testin negatif olması hastalığı ekarte ettirmez.

Laktoz intoleransı ile alerjiden farklı olarak laktaz enzim eksiliği olup sütü sindirimde sorun vardır ve hazımsızlık, şişkinlik kusma ve ishal ile kendini belli eder. Alerjide olduğu gibi süt diyeti ile semptomlar geriler, tanı laktaz eksikliğini göstermekle konulur. Tedavide laktaz enzim takviyesi yapılır” açıklamasında bulundu.