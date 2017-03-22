Çocukları en çok soğuk algınlığı etkiliyor!

Baharı karşılamaya hazırlandığımız bu günlerde havaların soğuk gitmesi en çok çocukları etkiliyor. Soğuk algınlığı ailelerin korkulu rüyası. Soğuk algınlığı halk arasındaki ismi ile nezle bazı solunum yolu virüslerinin neden olabildiği solunum yolunun giriş bölgelerinin burun bölgesinin akut hastalığıdır. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı eşlik eder, ancak yüksek ateş ve sistemik ağır bulgular pek gözlenmez. Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emin Ünüvar’a çocuklarda en sık görülen soğuk algınlığı hastalığı hakkında merak edilenleri sorduk.

Soğuk Algınlığının Belirtileri Neler? Doktora Gitmek Şart Mı?

Soğuk algınlığında bulgular hafiftir, ciddi boyutlarda değildir. Bu nedenle hemen doktora başvuruya gerek yoktur. Hastalık kendisini 5-7 gün içerisinde sınırlandırır. Yüksek ateş çoğu kez eşlik etmez. Etken virus olduğu için de kesin tedavi edici bir ilaç bulunmamaktadır.

Soğuk Algınlığında Antibiyotik Yasak!

Bir süre istirahat, beslenmeye dikkat edilmesi, burun temizliği ve açık tutulması, bazı burun spreylerinin kullanılması yeterli olacaktır. Asla antibiyotik kullanılmamalıdır. Hiçbir faydası olmadığı gibi ilaca bağlı istenmeyen etkiler oluşabilir, gereksizdir.

Genellikle Grip Soğuk Algınlığı ile Karıştırılır, Nedir Grip?

Grip, tıptaki ismi ile influenza grip virüslerinin (influenza virüsleri) neden olduğu kış döneminde daha sık görülen, çok bulaşıcı, salgınlar yapabilen bir hastalıktır. Influenza insanda görüldüğü gibi domuz, at, gibi memelilerde de görülebilir. Influenza virüslerinin ana konağı kanatlılardır. Bu nedenle bazı grip etkenleri kuşlarda görüldüğü için kuş gribi gibi tanımlar almaktadır. Kuşlardaki kuş gribi, insanlardaki de mevsimsel grip olarak bilinir. Grip ciddi bir hastalıktır, ölüme neden olabilir. Küçük süt çocukları, yaşlılar, bağışıklık sistemi bozuk olanlar, gebeler hastalık ciddiyeti taşıyan riskli grupları oluşturur.

Çocuğu Gribe Yakalananların Yapması Gerekenler Neler?

Gripten korunmanın temel yolları hijyene dikkat edilmesi, el yıkama alışkanlığın olması, beslenmeye dikkat edilmesi, ev ortamlarının yeterince havalandırılması olarak sıralanabilir. Grip aşısı da korunmada etkin olan bir yöntemdir. Grip aşısı özellikle riks grupları başta olmak üzere yaşı 6 ayın üzerindeki çocuklara uygulanabilir. Diğer aşılardan bir farkı bulunmamaktadır. Hastalığı önler, ciddi seyretmesine engel olur, hastaneye yatışları da azaltmaktadır. Gribe yakalanılmış ise istirahat, beslenmenin devam edilmesi, sıvı alımının sağlanması çoğu kez yeterlidir. Gribe karşı etkin bir ilaç günümüzde bulunsa da ciddi vakalarda, risk gruplarında tercih edilmelidir.

Çocukların Ateşli Olarak Değerlendirilmesi Için Vücut Isısının Kaç Olması Gerekir?

Koltuk altı bölgesinden olan ölçümlerde 37.5 C nin üzeri, kulaktan ölçümlerde 38 C nin üzeri ateş olarak tanımlanır. Ateş zararlı bir özellik değildir. Tersine yararlıdır. Bu nedenle hemen ateş düşürücülere sarılmak yanlıştır. Ateş ciddi düzeylerde ise antipiretikler kullanılabilir. Ateş düşürücüler ne hastalığın seyrini değiştirir, ne ateşli havaleleri önleyicidir. Buna karşın ateşli çocuk huzursuzdur, dolaşım değişiklikleri gözlenir rahatsız edicidir.

Ateş Çıktığında Ne Yapılmalı?

Ateşli olan çocuğun üzeri soyulmalı, fazla sıcak bir ortamda tutulmamalı. Ilık ılık suyla deriye ıslak uygulama yapılması ateşi düşürebilir. Çocuğun su dengesi korunmalı ve su verilmelidir. Bunlara karşın ateşin kontrol edilemediği durumda vakit kaybetmeden hekime başvurulmalıdır.