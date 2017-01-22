Çocukları kanser olan iki anne hastane çatısında eylem yaptı

Çocukları kanser olan iki anne hastane çatısında eylem yaptı Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’nin çatısında ‘tedavi hakkı’ eylemi gerçekleşti. AMD olan ve kök hücre tedavisi görmek zorunda olan çocuklarını tedavi ettiremeyen iki kadın, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’nde intihar girişimi ve eylem gerçekleştirdi. Kadınların kendilerini ikna etmeye çalışan polisleri yanlarına yaklaştırmaması üzerine hastaneye polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Hastane bahçesinden çatıdaki eyleme destek geldi.

Çatıdaki eylem devam ederken, hastanenin bahçesinde de, ellerinde dövizler bulunan bir grup toplandı. Gruptakiler, “Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil”, “Sağlık hakkımızı istiyoruz” gibi sloganlarla çatıdaki eyleme destek verdi. Kadınlar için Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile görüşme ayarlanması sonrasında eylem saat 14.00’te son buldu.

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