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Cüneyt Doğan, AstraZeneca Türkiye Onkoloji İş Birimi Satış ve Tanıtım Müdürü oldu

Cüneyt Doğan, AstraZeneca Türkiye Onkoloji İş Birimi Satış ve Tanıtım Müdürü oldu Paylaş :

  |   Kategori: Sosyal Sorumluluk / İK

AstraZeneca Türkiye ailesine 1995 yılında katılan ve son olarak Metabolizma İş Birimi Satış ve Tanıtım Müdürü olarak görev yapan Cüneyt Doğan, AstraZeneca Türkiye Onkoloji İş Birimi Satış ve Tanıtım Müdürü olarak atandı.

1990 yılında Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Cüneyt Doğan, iş hayatına 1993 yılında satış temsilcisi olarak başladı. 1995 yılında satış temsilcisi unvanıyla AstraZeneca Türkiye ailesine katılan Cüneyt Doğan 2000-2004 yılları arasında Gastroenteroloji ve Enfeksiyon Hastalıkları İç Anadolu Bölge Müdürü olarak görev yaptı. 2004-2009 yılları arasında İç Anadolu Temel Ürünler Satış ve Tanıtım Müdürü olarak çalışan Cüneyt Doğan, 2009 yılından itibaren Doğu Bölgeler Merkezi Sinir Sistemi ve Onkoloji Satış ve Tanıtım Müdürü olarak görev yapmaya başladı. 2014 yılında Metabolizma Doğu Ana Bölge Satış ve Tanıtım Müdürü olarak görev yapmasını takiben son olarak AstraZeneca Türkiye Onkoloji İş Birimi Satış ve Tanıtım Müdürü olarak atandı.

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