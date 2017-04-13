Erdoğan: Tüm kanser ilaçları ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kanser hastalarını yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Kanser hastaları, bazı endikasyon dışı ilaçları doktorları tarafından reçete edildiği ve Sağlık Bakanlığı onayladığı halde SGK ödemediği için ceplerinden ödemek durumunda kalıyordu ancak bu artık olmayacak. Kanser hastaları artık tedavisi için gerekli olan ancak SGK’nın geri ödeme kapsamında olmayan ilaçlar için de ücret ödemeyecek. SGK, Türkiye’de ruhsatlı olduğu halde ödemediği 18 çeşit endikasyon dışı ilacı geri ödeme kapsamına alacak.

Erdoğan, “Kanserle ilgili ilaçlarda bir sıkıntı vardı. Yani bedelini kanserli hastanın ödemesi gibi. Dedik yok, bunu da devlet ödeyecek. Hazırlıklar ona göre yapıldı, yapılıyor ve bu tür hastalarımızın da masrafını devlet olarak üstleneceğiz” dedi. Dünyada her yıl 14 milyonu aşkın kişiye kanser teşhisi konuyor, Türkiye’de ise bu rakam 160 bin. Kanserin görülme sıklığı ile birlikte tedavi seçenekleri de artıyor. Türkiye’de ruhsatlı olduğu halde geri ödeme kapsamında olmayan 18 çeşit endikasyon dışı, yani bir hastalığın tedavisinde kullanılan ancak doktorun takdiriyle başka bir hastalık için de reçete edilebilen ilaç var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile bu ilaçların tamamı ödeme kapsamına alınacak. Ayrıca, pahalı olduğu için geri ödemede olmayan ilaç alternatifleri de ödemeye alınacak. Kanser hastaları artık, doktorları tarafından reçete edilen ve sağlık bakanlığı tarafından onaylanan hiçbir ithal ilaç için ücret ödemeyecek.