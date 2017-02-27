Damar hastalıklarına erken tanı sağlayacak merkez açıldı

Damar Sağlığı ve Yaşam Merkezi, özel bir üniversite hastanesi bünyesinde hizmet vermeye başladı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre; vasküler cerrahi alanının önemli isimlerinden Prof. Dr. Yusuf Kalko’nun yönetiminde faaliyete geçen merkezde, her geçen gün daha tehlikeli boyutlara ulaşarak genç yaşlarda da görülmeye başlanan damar hastalıklarının erken tanı ve tedavisi gerçekleştirilecek.

İnme cerrahisi, minimal invaziv damar cerrahisi, doğumsal damar anomalileri ile diyabetik ayak ve varis tedavileri olmak üzere beş ayrı bölümden oluşan merkezde, invazif radyoloji ve radyoloji, anestezi ve reanimasyon, nöroloji, enfeksiyon hastalıkları, kardiyoloji, beslenme-diyetetik ve endokrinoloji branşlarında beş doktor görev yapacak.

YÜZDE 100 TIKALI DAMARLARA DA MÜDAHALE EDİLEBİLECEK

Merkez içerisinde faaliyet gösteren inme cerrahisi bölümüyle, şah damarı tıkanması nedeniyle fonksiyon kaybına uğramış felçli hastalara, felci takip eden 7-10 gün içerisinde ameliyat olma imkanı sağlanıyor.

Lokal anestezi ve minimal invaziv damar cerrahisi tekniğiyle gerçekleşen inme cerrahisi operasyonu, ileri yaş ve ilave kronik rahatsızlığı olan hastalara da uygulanabiliyor. Yöntemle aynı zamanda yüzde 100 tıkalı damarlara da müdahale şansı doğuyor.

Şah damarı felçlerine karşı alınabilecek en önemli tedbirler arasında yer alan şah damarı ultrasonunun rutin hale getirileceği merkezde, erken tanıyla felcin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Merkezde, kalp bölgesindeki tüm kasılmaları daha sağlıklı gözleme imkanı sağlayan ve bu sayede kalp krizine erken tanı imkanı sunan kardiyogonyometri yöntemi de kullanılıyor. Bu sayede gereksiz anjiyo uygulanmasının da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca damar risk haritasını ortaya çıkararak damar hastalıklarında erken tanı imkanı sağlayan ABI testinin de (Ankle-Brachial Indeks) yapılabildiği merkezde, tüm damar haritasının yanı sıra felç, kangren ya da kalp krizi riskiyle ilgili bilgi alınabilmesi planlanıyor.

“İNME GEÇİRMİŞ HASTALARI YENİDEN YAŞAMA BAĞLAYABİLİYORUZ”

Prof. Dr. Yusuf Kalko, tıp literatüründeki, şah damarı tıkanıklığı nedeniyle felç geçirmiş hastalara 6. saatten sonra müdahale yapılmasının kayda değer yarar sağlamayacağına dair yerleşik kanının artık değiştiğini belirtti.

Uyguladıkları inme cerrahisi yöntemiyle hastalarda 10. güne kadar başarı sağlanabildiğini ifade eden Kalko, “İnme geçirmiş hastaları yeniden yaşama bağlayabiliyoruz. Bu başarı, hastanın durumuna göre bazen konuşma yetisinin geri gelmesi oluyorken, bazen ayağa kalması bile olabiliyor. Sonuç ne olursa olsun, her halükarda hastalarımızın hayatına olumlu katkı sağlıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.