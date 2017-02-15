Danıştay, yanlış ameliyat yapan hastane hakkındaki davayı ret etti

Bursa’da sol yerine sağ varikosel ameliyatı yapıldığı için hastane hakkında dava açan hastaya Danıştay’dan olumsuz cevap geldi. Bursa’da kısırlık tedavisi için gittiği kamu Hastanesinde sol yerine sağ varikosel ameliyatı yapıldığı için hastane hakkında tazminat davası açan hastaya Danıştay’dan kötü haber geldi. Mahalli mahkemece süre aşımı kararı verilen dava hakkında hastanın itirazını Danıştay haklı bulmadı.
Edinilen bilgiye göre, 5 yıl önce kısırlık tedavisi için başvuran hastanın sol testisinde varikosel teşhisi koyan Bursa Devlet Hastanesinde görevli üroloji doktoru, ameliyat için 1 ay sonraya gün verdi. Ameliyat olduktan sonra sol yerine sağ varikosel ameliyatı olduğunu farkeden hasta, tedavi gördüğü hastane hakkında manevi tazminat davası açtı.
Danıştay, Dr. Muzaffer Kuşhan olayında Sağlık Bakanlığı’nı da sorumlu tuttu
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