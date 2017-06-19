Defne Orhun, Lilly BioMedicine İnsan Kaynakları Stratejik İş Ortağı oldu

Geçtiğimiz yıl Lilly Türkiye’den dünyaya açılarak Lilly Global Ödüllendirme Direktörü görevine getirilen Defne Orhun, ABD’de Lilly BioMedicine İş Birimi İnsan Kaynakları Stratejik İş Ortağı olarak atandı.

2016 yılından bu yana Lilly Global Ödüllendirme Direktörü olarak görev yapan Defne Orhun, 2017 Haziran ayından itibaren ABD’de Lilly BioMedicine iş biriminde İnsan Kaynakları Stratejik İş Ortağı olarak görev yapacak.

Defne Orhun, Lilly Türkiye’ye 2001 yılında İnsan Kaynakları Uzmanı olarak katıldıktan sonra Ücretlendirme Uzmanı, Kurumsal İletişim Müdürü ve İnsan Kaynakları Müdürü de dahil olmak üzere çeşitli pozisyonların sorumluluğunu yürüttü. 2010-2015 yılları arasında İnsan Kaynakları Eğitim ve Geliştirme Direktörü görevini üstlenen Orhun, 2015 Ekim ayında Lilly Global Ödüllendirme Direktörü olarak atanmıştı.

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünden 1994 yılında mezun olan Defne Orhun, evli ve iki çocuk sahibidir.