Detoks nedir? Detoksun sağlığa etkileri ve faydaları nelerdir?

Detoksun sağlığa etkileri hakkında bilgi veren ünlü oyuncu ve aromaterapist Ayşe Tolga, detoksun faydaları şu bilgileri verdi: ”Son zamanlarda zayıflama ve sağlıklı beslenme kadar çok bahsi geçen bir diğer konu da detoks. İnternet üzerinden yüzlerce farklı tarife ulaşarak hazırlayabileceğiniz detoks programları, acaba sizin bünyenize uygun mu? Çünkü detoks konusunda öneriler kadar uyarılar da oldukça fazla. Detoks diyeti yapmadan önce tüm bunları göz önünde bulundurun. Doktorunuza danışarak, beslenme programınıza dahil edebileceğiniz detoks diyetleri vücudunuza inanılmaz faydalar sağlayabilir.

1. Detoks enerji arttırır.

Detoks programı uygulayan birçok kişi enerjisinin arttığını belirtiyor. Bu aslında çok mantklı çünkü vücudunuzun enerjisini emecek kötü beslenme alışkanlıklarınızı bırakmış ve faydalı besinleri almaya başlamış oluyorsunuz. Şeker, kafein, trans ve doymuş yağlardan arınıp, taze meyve ve sebze ile beslenmeye başlamak ile zaten doğal bir enerji kazanmış olacaksınız. Bknz: http://www.aysetolgaiyiyasam.com/detoksu-neden-yapariz-ve-detoks-nedir

2. Detoks atıklardan arındırır.

Detoksun en önemli faydalarından biri de vücutta depo edilen zararlı kalıntıların dışarı atılmasıdır. Birçok detoks programı vücudun kendini arındırması üzerine hazırlanır. Bu arındırma ile karaciğer, böbrekler ve bağırsaklar en faydalı seviyede çalışarak toksinlerden arınır. Bağısakların temizlenmesi detoksun belki de en önemli faydasıdır. Çünkü toksinler vücuttan atılmadan sağlıklı yaşam başlamış olmaz. Kilo verme konusunda da bu atıkların gitmesi öncelikle önemlidir.

3. Detoks Kilo Verdirir

Kısa dönemde kilo vermenize yardımcı olacak detoks, uzun dönemde de sağlıklı beslenme alışkanlıklarını hayatınıza yerleştirmenize yardımcı olur. Detoks programında yaşadıklarınızdan ve bunların size hissettirdiklerinden sonra zaten eski alışkanlıklarınızı asla aramayacaksınız. Kilo vermek detoks ile çok daha kolay ama sağlıklı olacaktır. Bu da sizi motive edecektir.

4. Detoks Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Detoks programı ile birlikte vücudunuzda organlarınız çalışmaları geektiği gibi çalışmaya başlayacak. Toksinler nedeniyle fazla çaılmalarına gerek kalmayacak. Bu da size enerji kazandıracak. Tüm bunlar bağışıklık sisteminizin de güçlenmesini sağlar çünkü besin değerlerini rahatlıkla vücudunuz alabilir hale gelir. Bunların başında da C vitamini gelir.

Detoks programlarında tüketilen bitkiler, vücudun sağlığını koruyan lenfatik sistemin düzgün çalışmasını sağlar. Detoks sırasında hafif egzersizler tercih edilir, bunun nedeni de vücudun detokstan elde edilen enerjiyi kendi içinde maksimum seviyeye çıkartarak, bünyeyi güçlendirmektir.

5. Detoks Cilt Parlak ve Sağlıklı Görünüme Kavuşur

Cildiniz en önemli oragnınız, tüm vücudunuzun da kalkanıdır. İlk olumlu etkileri de gözle görülür şekilde cildinizde fark edersiniz. Detoks programınıza saunayı da eklemeyi unutmayın. Cildiniz ter atacak, gözenekler açılacak ve toksinler dışarı çıkacaktır. Siyah noktalar, yağlanma nedeniyle sivilcilenme gibi sorunlardan da kurtulacaksınız. Şunu unutmayın detoks programı ile toksinler ilk dışarı atılmaya başlandığında önce cilt zorlanır. Bir süre sonra toparlanma ise çok açık bir şekilde fark edilir.

6. Detoks Sağlıklı Nefes ile Tanışırsınız

Toksinlerin vücuttan atılmasıyla birlikte bağırsaklar başta olmak üzere tüm vücut oksijeni çok daha faydalı şekilde kullanmaya başlar. Vücuda daha fazla oksijen girmeye başlar. Detoks programı sırasında vücut toksinler atmaya çalışırken nefesinize dikkat edin. Program tamamlandıktan sonra ise nefesinizin nasıl açıldığına siz kendiniz bile inanamayacaksınız.

7. Detoks Zihin Berraklaşır

Vücudun arınması sadece sistemlerde olmaz, aynı zamanda beyin fonksiyonları da rahatla ve maksimum fayda ile çalışmaya başlar. Detoks programı sırasında meditasyon ile zihninizi rahatlatabilir ve daha sakin bir düşünme alanı yaratabilirsiniz. Detoks ile birlikte toksinlerden kurtulma sonucunda daha berrak bir zihin ve ve daha net düşünme kabiliyetine sahip olacaksınız. Tüm şekerli, yağlı, tuzlu yiyecekler sizi yavaşlatıyor bunu çok net fark edeceksiniz.

8. Detoks Saçlarınız Güçlenir.

Saçlarla ilgili ilginç bir durum var aslında. Uzadığı andan itibaren, yani kafanızda köklerden dışarı çıktığı andan itibaren, saç ölü olarak kabul edilir. Ama aslında tüm gücü kıl köklerinden alarak uzamaya devam eder. Ancak artık saçlar için dışarda yapacak şeyler kısıtlıdır. Önemli olan içerden tekrar çıkacak olan kılların sağlıklı olarak gelmesi ve kırılmadan yoluna devam etmesidir. Detoks ile içten gelen düzelme ile saçlar da olumlu etkilenecek. Parlaklığı, canlılığı görünür olacak ve de kırılmayacak.

9. Detoks Daha Hafif Hissedersiniz

Yediklerinizin sağlıkı olması detoks sırasında bile hafif hissetmenizi sağlar. Detoks programı kapsamında bağırsak temizliği de yaptırdıysanız o zaman işler daha da çabuklaşır. Sizi yavaşlatan, ağırlaştıran ve zehirleyen yiyecekler ile neden bu kadar zaman kaybettiğinizi çok daha net anlarsınız.

10. Detoks Anti-Aging FaydalarınıYaşayın

İşte yaşlanmayı geciktirme ile savaşan en önemli konu anti-aging. Sizi yaşlandıran en önemli şey toksinler. Bunları vücuttan atmaya başladığınız zaman, vücut sistemleriniz olduğundan hızlı çalışmayacak ve normal hızına dönecek. Ayrıca besin değerlerini en iyi şekilde alacak ve enerjinizi arttıracaksınız. Bu şekilde planlanan detoks programına sadık kalmanız uzun dönemde de sağlığınız açısından inanılmaz fayda yaratacak.