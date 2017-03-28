Devlet hastanelerini eleştiren doktora önce kınama, sonra sürgün!

Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ndeki hasta yoğunluğuyla ilgili olarak medyaya “24 saatte 300 hastaya bakıyorlar” demeci veren diş hekimi Tülün Çelik’e önce kınama cezası verildi. SES İşyeri Temsilcisi olan Çelik bu kararın ardından Esenler’e sürgün edildi. Cumhuriyet gazetesinden Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi İşyeri Temsilcisi Diş Hekimi Tülün Çelik, Cumhuriyet gazetesine 7 Aralık 2016’da yayımlanan “24 saatte 300 hastaya bakıyorlar” başlıklı haberdeki değerlendirmeleri nedeniyle önce disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı.

Kınama cezası verilen Çelik, sonra da Güngören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne bağlı Esenler Bülent Doğanlar Diş Polikliniği’ne atandı. Görev yeri değişikliğine hiçbir gerekçe sunulmadı. Sağlık meslek örgütleri ve sendikalar, Çelik’in adeta sürgüne maruz bırakıldığını belirterek, kararın iptalini istedi.

“Haksız sürgün”

SES İstanbul Şubeleri, İstanbul Diş Hekimleri Odası (İDO), İstanbul Tabip Odası, DİSK/Genel İş Sendikası üyeleri dün Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde bir araya geldi. “Diş Hekimi Tülün Çelik yalnız değildir”, “Biat etmedik, sürgün edildik”, “Gerekçesiz sürgün iptal edilsin” yazılı döviz ve pankartlar açan sağlıkçılar adına SES İşyeri Temsilcisi Özlem Duyan açıklama yaptı. Duyan, Çelik’in başta diş hekimleri olmak üzere sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntıları konu alan demeci nedeniyle haksız yere sürgün edildiğini söyledi.

Önce kınama, sonra sürgün

Çelik’in, Cumhuriyet gazetesine ‘Performans sistemi nedeniyle hekimlerin çok fazla hastaya baktıklarını, bu durumda nitelikli sağlık hizmetinin verilmesinin imkânsız olduğunu’ aktardığını anımsatan Duyan, işyeri temsilcisi olan Çelik’in sendikal faaliyet çerçevesinde, işyerinde yaşanan sorunlarla ilgili gazeteye bilgi paylaşımında bulunduğunu belirtti.

Sendika yöneticisi ve işyeri temsilcilerinin 4688 sayılı yasanın 18. maddesine göre yerlerinin değiştirilemeyeceğini ifade eden Duyan, şöyle devam etti: “Biz hastaları müşteri, hastaneleri ticarethane, sağlık emekçilerinin köle olmadığını haykıracağız. İlgilileri uyarıyoruz. Sağlık çalışanlarına ve sendikamıza yönelik saldırılara son verin.”

SES Şişli Eşbaşkanı Abuzer Aslan ise Çelik hakkındaki karara karşı hukuki girişimlerde bulunduklarını, hukuk mücadelesinde İDO’yla birlikte hareket etme kararı aldıklarını anımsattı. Aslan “Sürgünleriniz bizi susturumayacaktır. Çelik hakkında alınan karar geri alınsın” dedi.

İstanbul Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Aret Karabulut ise şunları kaydetti:

“Çelik, yürüttüğü kamu göreviyle ilgili olarak ağız ve diş sağlığı hizmetinde yaşanan sorunlarla ilgili gazeteye genel açıklamalarda bulunmuştur. Kınama cezası iptal davası devam ederken, aynı soruşturmaya bağlı ikinci kez cezalandırma niteliğindeki bu yaptırım asla kabul edilemez. Sorumlular, ağız ve diş hizmetlerinin yürütülmesindeki sorunları çözmek yerine bunları dile getiren sağlık çalışanlarını cezalandırmaktadır. Meslektaşımız Tülün Çelik’i ortada hiçbir hukuki gerekçe yokken hem de personel ihtiyacı olmayan bir yere göndermek kabul edilemez.”