Devlet hastanesinde ücretsiz obezite cerrahisi

Dünyada ve Türkiye’de birçok kişinin hayatını olumsuz etkileyen, bazı kanser türleri de dahil çeşitli hastalıklara zemin hazırlayan obeziteyle mücadele, kamu hastanelerinde ücretsiz obezite cerrahisi ameliyatlarıyla devam ediyor.

Dünyada ve Türkiye’de birçok kişinin hayatını olumsuz etkileyen, bazı kanser türleri de dahil çeşitli hastalıklara zemin hazırlayan obeziteyle mücadele çerçevesinde, obezite cerrahisi ameliyatları kamu hastanelerinde ücretsiz yapılıyor.

Özellikle hipertansiyon, kalp-damar, diyabet, kas-iskelet sistemi hastalıkları ile bazı kanserlerin görülme oranını artırdığı belirtilen obezite, önemli bir sağlık sorunu olarak ortaya çıkıyor.

Diyet yapmalarına rağmen obezite sorunundan kurtulamayan ve cerrahi müdahaleye uygun olan hastalar, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatlar sayesinde yeni bir hayata başlayabiliyor.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 2,5 yıldır ücretsiz verilen obezite cerrahisi hizmetinden bugüne kadar 300’ün üzerinde hasta faydalandı.

“CERRAHİ İÇİN TECRÜBELİ KİŞİLERLE HAREKET EDİLMELİ”

Hastanenin genel cerrahi bölümünden Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Abdullah Şişik, morbid obez hastalarının yarısına yakınında, obezitenin yanı sıra ek sorunların da bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Morbid obez hastaların yarısından fazlası aynı zamanda hiper tansiyonu ve diyabeti olan kişilerdir. Bu sebeple önemli psikolojik sorunu bulunmayan, vücut kitle endeksi 40’ın üzerinde ve anestezi riski açısından problemi olmayan hastalarda bu cerrahinin uygulanmasında engel bir durum yoktur.

Obezite cerrahisinin popülerliğinin artmasıyla ciddi ameliyat maliyetleri de ortaya çıkmaya başladı. Bu da hastalara ciddi külfetler getirdi. Son yıllarda Sağlık Bakanlığımızın önemli girişimleri ve hastane yönetimimizin bu konuda bizlere yardımcı olmasıyla, bu ameliyatı olabilmenin kriterlerini taşıyan hastalarımız, herhangi bir ücret ödemeden ameliyatlarını olabiliyor.”