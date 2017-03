Dikkat! Gebelikte yaşanan diş eti hastalıkları erken doğum riskini artırıyor!

Hamilelikte ağız ve diş bakımına daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Düzenli doktor kontrolünde olunmadığı zaman diş ve diş eti rahatsızlıkları hem anneye hem de bebeğe zarar verebiliyor. Diş eti hastalığının tedavi edilmemesi erken doğuma da yol açabiliyor. Diş Hekimi Çağdaş Kışlaoğlu, hamilelikte diş sağlığının önemli olduğunu belirterek hamilelik döneminde annelerin nasıl korunmaları gerektiği hakkında tavsiyelerde bulunuyor.

Erken doğum düzenli diş bakımı ile önlenebilir

Erken doğuma diş etlerinde hastalığa yok açan bakterilerin, enfeksiyona karşı vücudun hormon dengesini bozması neden olmaktadır. Erken doğan bebekler, zamanında doğmuş bebekler kadar sağlıklı değildir. Bu nedenle erken doğumu tetikleyecek etkenlerden uzak durulmalı ve var olan diş eti enfeksiyonu tedavi edilmelidir.

Hamileler için 3-6 aylar arası diş tedavileri ve rutin diş taşı temizlikleri için en uygun zamanlardır. Hamileler, jinekolog ve diş hekimi ile birlikte tedaviyi programlayarak ağrı yapan, rahatsızlık veren diş sorununu çözüme ulaştırmalıdır.

Hamilelikte ağız, hormon seviyelerindeki ani artış sebebiyle diş eti iltihaplarına eğilimli olur. Diş etlerindeki besin artıkları tam temizlenmezse gingivitis (kırmızı, şişkin, kanamalı dişetleri) oluşabilir. Ciddi diş eti hastalığı olan hamilelerde erken doğum ve düşük doğum riski bulunmaktadır. Bunun olmaması için düzenli diş kontrollerinin yanında kişinin doğru ve etkin bir şekilde dişini fırçalaması, diş ipi kullanması gerekmektedir.

Erken doğum; diş eti iltihabı, dişlerin etkin temizlenmesiyle önlenebilir. Her gün en az iki kere ve her yemekten sonra dişler fırçalanmalıdır. Ağız ve diş sağlığı açısından hamilelik döneminde C ve B12 vitaminleri ile kalsiyum bakımından zengin olan gıdalar, tahıl, et, balık ve yumurtanın dengeli olarak alınması ağız ve diş sağlığının sürdürülmesi açısından önemlidir. Diş bakımı ve düzenli beslenme hem annenin hem de çocuğun sağlığı için önemlidir.