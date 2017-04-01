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Dilge Çora, Janssen Türkiye MSS & İmmunoloji Pazarlama Müdürlüğüne atandı

Dilge Çora, Janssen Türkiye MSS & İmmunoloji Pazarlama Müdürlüğüne atandı Paylaş :

  |   Kategori: Sektör, Sosyal Sorumluluk / İK

Dilge Çora, Janssen Türkiye’ye MSS & İmmunoloji Tedavi Alanları Pazarlama Müdürü & Değer Takımı Lideri Olarak Atandı. Dilge Çora, Mart 2017 tarihi itibari ile Janssen Türkiye’ye MSS & İmmunoloji tedavi alanları Pazarlama Müdürü & Değer Takımı Lideri olarak atandı. Profesyonel çalışma hayatına 2005 yılında Target Corporation’da Proje Uzmanı olarak başlayan ve daha sonra Novartis, Nestle Medikal Nutrisyon ve Boehringer Ingelheim’da pazarlama alanındaki pozisyonlarda görev alan Çora, 2014 yılı Ekim ayından bu yana Abdi İbrahim İlaç’da Grup Ürün Müdürü olarak görevini günümüze kadar sürdürdü.

Mart 2017 tarihi itibari ile Janssen Türkiye’ye MSS & İmmunoloji tedavi alanları Pazarlama Müdürü & Değer Takımı Lideri olarak katılan Dilge Çora, Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuş ve yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişimi Yönetimi bölümünde tamamlamıştır.


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