Diş çürükleri miniklerin kâbusu olmasın

Çoğu ebeveyn süt dişlerinin yerine yeni dişler geleceği düşüncesiyle, küçük yaşlarda oluşan diş çürüklerini önemsemez. Oysaki çocuklar tüm yaşamı boyunca edineceği diş sağlığı alışkanlıklarını, küçük yaşta kazanırlar. Ülkemizde 3-12 yaş arası çocuklarda çürük oranının %98’lerde olduğu düşünülürse, bu konuya verilen önemin ne kadar az olduğu anlaşılmaktadır. Bazı durumlarda dişlerde hijyen ve temizliğe ne kadar özen gösterilse de dişlerde ki küçük oyuklarda bakteriler oluşmaya devam eder ve çürüğe sebep olabilir. Fissür Örtücü (Fissür sealant) ile çürüksüz dişlere uygulanabilecek tedavi yöntemiyle, çürüklerin önüne geçilebileceğinden bahseden Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu konuyla ilgili görüşlerini sizler için anlattı.

Çocuklarda diş çürüğü sebepleri nelerdir?

Çocuklar, çürüğün erken döneminde görülebilen sıcak-soğuk hassasiyeti ve hafif ağrı gibi sinyalleri zamanında yorumlayamazlar. Olayı ancak dayanılamayacak kadar ağrı olduğunda fark ederler ki bu durumda çok geç kalınmış olabilir.

Çocuklar ağız bakımına yetişkinler kadar dikkat edemezler. Çocuğun el becerisi, merakı ve ebeveynlerinin tutumu diş fırçalama alışkanlığını belirler.

Süt dişleri daimi dişlere oranla daha çok organik madde içerirler, bu nedenle çürüğe daha yatkınlardır, daha kolay ve hızlı çürürler.

Beslenme düzensizliğinden dolayı dişler çürümeye yatkın hale gelir.

Çürük oluşumunu engellemek için neler yapılabilir?

Çocuklara, günde iki kez olmak üzere diş fırçalama alışkanlığı kazandırılmalıdır. Başlangıçta zor olsa da çeşitli oyunlarla ve etkinliklerle bu uygulama eğlenceli hale getirilebilir.

Abur cubur tüketimi azaltılarak düzenli beslenme alışkanlığı edindirilmelidir.

Diş fırçası seçimini yumuşak uçlu, sık kıllı bir fırçadan yana kullanarak, diş macunu tercihini florürlü, çocukların seveceği meyve aromalı bir diş macunundan yana kullanabilirsiniz.

Doktor kontrolleri aksatılmadan, diş ağrıları beklenilmeden gerçekleştirilmelidir. 6 ayda bir diş hekimi ziyaret edilmeli, düzenli olarak yapılan ağız ve diş sağlığı muayeneleri ile çürük oluşumu önlenmelidir.

Diş çürükleri oluşumuna karşı hangi tedaviler uygulanabilir?

Çocukların çürüklere karşı savunmasız dişlerini daha dayanıklı hale getiren florlama ve fissür örtücü uygulamaları için diş hekimine başvurulabilir. Çocuklar, dişlerin üzerindeki girinti ve çıkıntıları rahatlıkla temizleyemezler. Yiyecek artıkları ve bakterilerde bu girintilere yerleşip dişlerin çürümesine sebep olabilir. Fissür örtücüler sıvı ve akışkan bir kıvamda oldukları için azı dişlerinin çiğneme yüzeyinde bulunan fissür denilen küçük çukurların en derin noktasına kadar ulaşabilirler ve bu bölgeleri tıkayarak yiyecek artıkları ve bakterilerin yapışmasını engellemiş olurlar. Fissür örtücüler diş sağlığı açısından çok büyük önem taşır. Fakat bu uygulama yapıldıktan sonrada dişler düzenli fırçalanmalı ve rutin olarak çocuklar diş hekimi kontrollerine götürülmelidir.