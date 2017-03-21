Diş tedavilerinde son teknolojiler ile başarısız tedaviler geride kaldı.

Diş doktoru korkusunun temeli geçmişte yapılan uygulamalara dayanmaktadır. Önceleri yetersiz malzemeler, etkisi düşük anesteziler, el aletlerindeki yetersizlikler ve bunun gibi birçok negatif faktör yüzünden diş tedavileri ya çok ağrılı uygulanıyor ya da başarısız tedaviler yapılıyordu. Dent B&B’den Diş Hekimi ve Ortodonti Uzmanı Dr. Burak Büyüktürk günümüzde ise teknolojik gelişmeler sayesinde hem uygulanan tedavilerin çeşitliliği arttığını hem de kısa sürede ağrısız ve keyifli bir şekilde tedaviler uygulanmaya başlandığını ifade ediyor ve diş hekimliği uygulamalarında yararlanılan teknolojiden bahsediyor;

CAD/CAM sistemleri

Bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim anlamına gelen bu sistem sayesinde dişlere uygulanan porselen kaplamalar çok daha hızlı ve çok daha uyumlu bir şekilde üretilmeye başlandı. Porselen kaplamalar, inlay-onlay denilen dolgular, implant ara parçaları ve protez tutucu parçaları gibi birçok ürün bu sistemle üretilmektedir. Sistemin en güzel yanlarından birisi ise klasik ölçü yöntemine gerek duymadan, özel tarayıcılar ile dişlerin taranarak bilgisayar sistemine aktarılmasıdır. Bu aktarılan görüntü üzerinde porselen diş veya dolgu tasarımı yapılıp, aynı gün içerisinde tedavi tamamlanabilmektedir.

Dental Lazerler

Sağlığın birçok alanında olduğu gibi diş tedavilerinde de lazer uygulamaları yaygın olarak kullanılmaktadır. Diş eti tedavilerinde, diş yüzeyindeki kahverengi pigmentlerin düzeltilmesinde, aft, uçuk gibi lezyonların tedavisinde, diş ve çene cerrahisinde, implant tedavisinde, çürük temizlenmesinde vb birçok işlemde lazerden yararlanılmaktadır. Lazerler sayesinde işlemler ağrısız uygulanabiliyor ve doku iyileşmesi de çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor.

Dijital gülüş tasarımı

Hepimizin hayali güzel dişlere ve güzel bir gülüşe sahip olmaktır. Diş bozukluklarının düzeltilmesi içinde Ortodontik tedavi (tel tedavisi) ya da porselen dişlerden yararlanırız. Dişlerimizi yaptırmaya karar verdiğimizde ise en büyük merakımız sonucun nasıl olacağıdır. Artık gülüş tasarımı programları sayesinde bunu görmemiz mümkün. Fotoğrafınız üzerinden sizin yüz yapınıza, çene ve burun özelliklerinize, saç-göz renginize, beklentinize ve daha da ötesi karakterinize uygun diş modeli tasarlanıyor. Böylece daha işlemlere başlamadan sonunda nasıl bir dişle tedaviyi bitireceğimizi belirliyoruz.

Ultrasonik diş temizleyiciler

Diş taşı temizliğinde daha önceleri el aletleri kullanılmaktaydı. Bu klasik yöntem hem uzun sürmekte hem de sadece el kuvvetine bağlı olduğu için bazen yetersiz kalmaktaydı. Ultrasonik diş temizleyiciler sayesinde daha hızlı ve daha etkili temizlik yapmak mümkün hale gelmiştir.

Dijital görüntüleme

Diş hastalıklarının teşhis ve planlamasında radyografilerin önemi tartışılmaz. RVG sistemi ile koltuktan kalkmadan diş filminiz çekilmekte ve görüntü hemen bilgisayar ekranına aktarılmaktadır. Panoramik radyograflar ve 3 boyutlu tomografiler sayesinde de tüm dişlerin, çene ve kemiğin her açıdan incelenmesi ve tüm detaylarıyla bilgi vermesi mümkün olmaktadır.

Diş rengi belirleme cihazı

Porselen diş uygulamalarında ya da estetik diş dolgularında mevcut dişlerin detaylı olarak rengini belirlemek gerekir. Renk belirleme cihazları ile doğal dişin her bölgesinin detaylı bir şekilde rengi tespit edilmektedir. Böylece sizin doğal dişlerinize en yakın diş renginde porselen kaplamalar veya estetik dolgular yapmak mümkün olmaktadır.

Dijital anestezi

Hepimizin korkulu rüyası iğnelerdir. Diş tedavilerinde ise bu korku daha da artmaktadır. Dijital anestezilerde ilaç doku içerisine doku basıncı belirlenerek zerk edilir. Bu cihaz sayesinde hemen hemen hiç ağrı hissetmeden anestezi uygulanır.

Bütün bu teknolojik gelişmeler ve cihazlar sayesinde diş tedavileriniz ağrısız, hızlı ve keyifli bir şekilde tamamlanıyor…