Diyabetli hastada anlık kan değerini ölçebilen akıllı lens geliştirildi

ABD’de Oregon Eyalet Üniversitesi’nde kimya mühendisi olan Gregory Herman’ın başında olduğu ekip, kan değerlerini özellikle kandaki glikoz seviyesini ölçebilen akıllı bir lens geliştirdi. Forbes’in haberine göre, göz bozukluğu olan kişilerin sıkça kullandığı bir ürün olan kontak lensler teknolojiyle birleşerek kişinin kandaki şeker değerini bilgisayara gönderecek. Amerikan Kimya Topluluğu’nun San Francisco’daki ulusal toplantısında sunulan akıllı lens, glikozu parçalayan bir enzim olan ve son dönemde Apple ürünlerinin de sıklıkla ekranlarında kullandığı bir madde olan indiyum galyum çinko oksit (IGZO) kullanılarak üretildi.
IGZO ile yapılmış transistör şeffaf tabakaları içeren kontakt lensler, gözyaşında bulunan ve şekeri parçalama yetisi olan glikoz oksidaz ile buluştuğunda kimyasal reaksiyon meydana geldiği ve lensteki transistörlerin elektrik alanlarındaki PH değerini değiştirdiği görülüyor. Bu değişim sonrası transistör denen sensörler, kandaki şekerin anlık değerlerini bilgisayara göndererek mevcut durumunu gösterebilmesini sağlıyor.
Akıllı lens teknolojisi ile diyabet takibi ve kansız şeker ölçümü mümkün olacak
24,000 BeğenenBeğen
13,251 TakipçiTakip Et