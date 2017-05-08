Diyabette doğru egzersiz ilaçtır

Diyabetli insanlar için egzersiz yapmak risklidir. Ancak egzersiz yapmanın yararları risklerinden daha fazladır. Düzenli egzersiz kan şekerini düşürür ve bu da şeker hastalığının kontrolünde çok önemlidir. BariatrikLab Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi kurucusu Prof. Dr. Halil Coşkun, egzersizin diyabete nasıl bir faydası olduğu konusunda şu bilgileri verdi:

Egzersiz, kilonuzu kontrol etmenize ve kan şekeri seviyenizi düşürmenize yardımcı olabilir. Aynı zamanda, şeker hastalığı olan insanlarda sık görülen bir durum olan kalp rahatsızlığı riskinizi azaltır. Egzersiz kendinizi daha iyi hissetmenize ve genel olarak sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir.

Ne tür bir egzersiz yapmalıyım?

Size uygun olan egzersiz çeşitlerini belirlemek için doktorunuza danışın. Yapabileceğiniz egzersiz türü esasen başka sağlık sorunlarınız olup olmadığına bağlıdır. Çoğu doktor, daha derin nefes alabilmek ve kalbinizi daha güçlü hale getirmek için aerobik egzersiz yapmanızı önerir. Aerobik egzersizlerine yürüyüş, koşma, aerobik dansı veya bisiklet sürmek örnek verilebilir. Ayaklarınızdaki veya bacaklardaki sinirlerde herhangi bir sorun varsa, doktorunuz sizden ayaklarınızı çok zorlamayacağınız bir egzersiz yapmanızı isteyebilir. Bu egzersizler arasında yüzme, bisiklet sürme, kürek çekme veya sandalye egzersizleri bulunmaktadır.

Ne yaparsanız yapın, egzersize başlamadan önce ısınmalı ve egzersizi bitirdikten sonra soğumalısınız. Isınma için, yürüme gibi düşük yoğunluklu bir egzersizi 5-10 dakika gibi bir süre için yapabilirsiniz. Ardından 5 ila 10 dakika boyunca yavaşça esneyebilirsiniz. Soğumak için ise bu adımları tekrarlayabilirsiniz.

Bir egzersiz programına başladığınızda, yavaşça hareket edin. Hareketlere alıştığınızda, egzersizinizin yoğunluğunu ve uzunluğunu yavaşça artırın. Özel tavsiyeler için doktorunuzla konuşun.

Kan şekeri seviyeleri egzersizden sonra düşebilir

Egzersiz, vücudunuzun insüline tepki verme biçimini değiştirir. Düzenli egzersiz, vücudunuzu insüline daha fazla duyarlı yapar ve kan şekeri seviyeleri egzersizden sonra düşebilir (bu durum hipoglisemi olarak da bilinir). Egzersiz öncesi ve sonrasındaki kan şekeri düzeylerini kontrol etmeniz gerekebilir. Doktorunuz, size egzersiz öncesi ve sonrası kan şekeri düzeyinizin ne olduğunu söyleyebilir.

Egzersiz yapmadan önce kan şekeri seviyeniz çok düşük veya çok yüksekse iyileşene kadar beklemek daha iyi olur. Çok sıcak veya soğuk koşullarda egzersiz yapıyorsanız, kan şekeri seviyenizi takip etmek özellikle önemlidir, çünkü sıcaklık, vücudunuz insülin emilimini değiştirir.

Egzersiz yaparken kan şekerimin düşük olup olmadığını nasıl bileceğim?

Hipoglisemi genellikle yavaş yavaş oluşur, bu nedenle egzersiz sırasında nasıl hissettiğinize dikkat etmeniz gerekir. Kalp atışınızda bir değişiklik hissedebilir, titreyebilir, endişeli hissedebilir veya normalden daha fazla terlemeye başlayabilirsiniz. Bu şekilde hissettiğinizde, egzersiz yapmayı bırakmalı ve hipoglisemiyi nasıl tedavi edeceğiniz konusunda doktorunuzun tavsiyelerini takip etmelisiniz.

Egzersiz sırasında daha fazla sıvı tüketmeli miyim?

Evet. Egzersiz yaparken vücudunuz sizi daha iyi soğutmak için daha fazla sıvı kullanır. Susadığınız zaman, dehidrate olmuşsunuzdur. Dehidrasyon (vücudunuzda yeterli sıvı olmaması durumu) kan şekeri seviyenizi etkileyebilir. Egzersiz öncesinde, egzersiz esnasında ve sonrasında bol miktarda sıvı için.

Diyabetli kişiler için egzersiz kontrol listesi