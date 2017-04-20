Organ bağışı yetersiz! Üstelik diyalizdeki hastası artıyor

Gerek beslenme alışkanlıkları, gerekse yaşam tarzındaki bozulmalar nedeniyle kronik böbrek hasta sayısı gün geçtikçe artıyor. Nefroloji alanında hastalığın tedavisine ilişkin çalışmalar sürerken, öte yandan organ bağışı ile ilgili bilinç oluşturulmaya çalışılıyor. Diyalize giren hasta sayısının arttığı, ama organ bağışının hali hazırda yetersiz olduğunu açıklayan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Ok, şu bilgileri verdi: “Böbrek yetmezliği teşhisi sonucu diyaliz tedavisi gören hasta sayısında 60 binin üzerinde. Her yıl 10 binin üzerinde hasta diyalize başlıyor. Fakat organ bağışında istediğimiz oranda bir artıştan söz edemiyoruz maalesef.

Sağlık Bakanlığı’nın 2016 verilerine baktığımızda, 25 bin civarında hastanın nakil sırası beklediğini görüyoruz. Nefroloji alanında yapılan çalışmalar hastalığın önlenmesi veya tedavi edilmesini kapsıyor. Organ bağışına yönelik bilinci artırma konusunda herkese büyük görevler düşüyor”

YAYGIN OLAN TEDAVİ ETKİLİ TEDAVİ Mİ?

Organ bağışı oranının düşük olması nedeniyle hastalar hemodiyaliz yöntemiyle yaşamlarını sürdürüyor. En yaygın tedavi biçiminin diyaliz, en etkili olanınsa böbrek nakli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ok, “Bir yandan böbrek naklini arttırmak için uğraşmalı, bir yandan da diyalize giren hastaların yaşam süresini uzatmak, yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalıyız. En yeni tedavi yöntemi olan ev hemodiyalizi, hastaya, kendi ev ortamında tedavi olma imkanı sunuyor. Kadavradan böbrek nakline benzer bir yaşam süresi sağlayan ev hemodiyalizi, herhangi bir sebeple organ nakli olamayan hastalar için en etkili tedavi biçimi.

EV HEMODİYALİZİ NE AVANTAJ SAĞLIYOR?

Ev hemodiyalizi tedavisinin avantajlarına değinen Ok, şunları söyledi: “Evde diyalize giren ve haftada üç defa gece uykuda iken 8’er saat diyaliz olan hastaların kanları çok daha iyi temizleniyor. Ev Hemodiyalizi hastaların yaşam kalitesini artırırken, sosyal yaşam dengesini de daha rahat kurma imkanı sağlıyor. Örneğin, çalışan hastalar gece diyalize girip gündüz iş rutinini sürdürebiliyor.

Öte yandan diyaliz süresinin uzaması sonucu kas krampları, tansiyon düşmesi, halsizlik gibi belirtiler ortadan kalkıyor, ilaç kullanımı azalıyor. Bu tedavi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından diyaliz hastalarına ücretsiz bir hizmet olarak sunuluyor. Böbrek yetmezliği olup diyalize giren hastalar bu seçeneği mutlaka değerlendirmeli.”