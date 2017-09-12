Diyetten diyete yorulmayın, Online Diyet Danışmanlığı ile zayıflayın

Yıllarca aylarca uğraşıp 3-5 kilo vermek için harcadığınız emekle neler yapılmazdı. Denediğiniz tüm diyet listelerinden kilometrelerce yol olurdu! Vücudunuzdan kaybettiklerinizin sorumlusu kim olacak? Sağlığınızı riske atmak bu kadar kolay mı? Bu sorular aslında diyet yapma konusunda artık kendinize sormanız gereken sorular. Kafamıza göre yaptığınız her diyet size birçok şey kaybettiriyor olabilir. Vücudunuzdaki farklılıklardan, herkesin bünyesindeki değişik durumlardan dolayı beslenme şekli ve diyeti kesinlikle bireye özgü olmalıdır. Bunun için de kesinlikle bir uzman öngörüsü ile yol alınmalıdır. Peki ya uzman diyetisyen görüşmeleri için kat edilecek yol ayrılacak zaman yoksa? İşte tam bu noktada yepyeni bir ihtiyaca yönelik hizmet ile tanışıyoruz: Online Diyet Danışmanlığı

Online Diyet Danışmanlığı nedir?

Online diyet, yoğun iş temposu ya da ders programları nedeniyle diyetisyen görüşmelerine katılması zor olan bireylerin ya da başka şehirlerde olup bu diyetisyenlerden hizmet almak isteyen kişiler için geliştirilmiş diyet takip programıdır. Bazen evinizin rahat ortamından çıkmadan da katılmak isteyebileceğiniz gerçekten özel tasarlanmış kişiye özel hizmetten yararlanmak ise artık çok kolay.

Obezite, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en önemli sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Toplum olarak yağ oranları artarken maalesef sağlıklı besinlere ulaşmak da bir o kadar zorlaşıyor. Gündelik şartlara uyum sağlayarak beslenme ile hayatımıza giren hazır ve fastfood gıdalarla da durum kötüleşmeye devam ediyor. Kötü beslenme, hareketsizlik ve genetik kalıtım ise kilo alımını arttıran en önemli temel sebeplerdir. Buna bir dur demek ise kesinlikle sizin elinizdedir işte online diyet danışmanlığı da bu yolda size hazırlanmış bir hizmettir.

Online Diyet Hizmetleri Nelerdir?

Zayıflama Diyeti: Birçok farklı diyeti denemiş ancak başarılı olamamış kişilere özel olarak temel bilgiler üzerine hazırlanır. Kişiye özeldir.

Kilo alma diyeti: Aşırı zayıf ve kas yapısı geliştirmek isteyen kişiler için bilinçli uygulanan diyet programıdır. Yüksek kalorili değil, enerji veren dengeli ama kas kütle arttıran bir programdır.

Kilo koruma diyeti: İdeal kiloya ulaştıktan sonra tekrar kilo almamak ve kilonuzu korumak için online uygulanan programdır.

Sağlık sorunlarına öze diyet: Kalp- damar hastalıkları, kanser, kolesterol ve trigliserit yüksekliği, diyabet gibi önemli bir rahatsızlığınız varsa, kontrol altında beslenmek için online olarak danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Gebelik ve Emzirme diyeti: Gebelik sürecinde sağlıklı beslenmek, gebelikte ortaya çıkabilecek gebelik şekeri riskini ortadan kaldırmak ve de doğum sonrası sağlıklı kalabilmek için önemli bir programdır.

Sporcu beslenmesi: Yaptığınız spor ve uyguladığınız antrenmanların seciyesine göre size özel hazırlanan ihtiyaçlarınız göz önüne alınarak hazırlanan online diyet programıdır.

Kaynak: http://ipekagaca.com/online-diyet