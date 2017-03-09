Gen teknolojisinde devrim gibi gelişme! DNA’ya işletim sistemi ve virüs yüklendi

Bilim insanları DNA Fountain tekniğiyle Canlı DNA’sına işletim sistemi, video ve virüs yüklemeyi başardı. Üstelik DNA’nın aktarım hızı oldukça yüksek! New York Genome Center araştırmacıları, yaptıkları deneylerde sorunsuz bir şekilde bir DNA’ya video, işletim sistemi ve bir virüs yüklemeyi başardı. Bilim insanları daha önce DNA’dan esinlenerek çeşitli depolama teknolojileri geliştirdiler ancak gerçek bir canlı DNA’sını veri depolayabileceğimiz bir alana dönüştürmek daha önce denenmemişti.
Bu konuyla ilgili çalışmalar yürüten New York Genome Center araştırmacıları, DNA’nın içine birden fazla veri depolamayı başardı. Bu teknikle yapılan deneme sonucunda bilim insanlarının bir DNA’nın içine bir film, işletim sistemi ve zararlı yazılım (virüs) sığdırdıkları ve DNA’nın olağanüstü bir aktarma hızına sahip olduğu söyleniyor.
GENETİK YAZILIMLARLA DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?
Bu yeni gelişmeler canlıların genetiği üzerinde değişiklikler yapılıp yapılamayacağı sorularını da gündeme getiriyor. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi durumunda doğacak çocukların nasıl görüneceği, hangi yeteneklere sahip olacağı önceden belirlenebilecek. DNA’yla ilgili yeni gelişmeler bunlara imkan tanıyacak kadar geliştirilebilir mi henüz bilemesek de teknolojinin gün geçtikçe ürkütücü bir hal aldığı kesin. (Kaynak: Webtekno)
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