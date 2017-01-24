Doğal Bypass’ı tercih edenler ilaç zammından etkilenmiyor

İlaca yapılan %10,6 oranındaki zam ile birlikte başta kalp hastaları olmak üzere kronik hastalığı olan vatandaşların endişelendiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Günsel Şurdum Avcı, “Kalp hastaları, uygun tedavi yöntemleri sayesinde ilaç kullanımını asgariye düşürebilir. Örneğin, EECP ile Doğal Bypass tedavisi gören bir hasta için ilaç kullanımı minimum düzeydedir. Dolayısıyla ilaç zamları Doğal Bypass hastalarını pek fazla etkilemez. Önce muayene ücretlerine yüzde 20 ile 60 oranında zam yapıldı. Ardından ilaçlara yüzde 10,6 oranında zam geldi. İlaç zammı, sürekli ilaç kullanmak zorunda olan hastaları yakından ilgilendiriyor” dedi.

Kalp sağlığı soru yaşayan kişiler için ilaç fiyatlarının önemli bir konu olduğunu belirten Prof. Dr. Avcı, şu değerlendirmeyi yaptı: “Kalp hastaları, eksiksiz ve sürekli ilaç kullanmak zorunda olan bir hasta grubu. Dolayısıyla ilaçla ilgili her konu, kalp hastalarını yakından ilgilendiriyor ve etkiliyor. Fakat uygulanan tedavi yöntemine bağlı olarak ilaç kullanımı minimuma düşürülebilir. EECP ile Doğal Bypass, bu tedavilerden biri. Kalp ritmiyle uyumlu bir masaj şeklinde vücudun belden aşağısına uygulanan tedavi, damar sertliğinin yol açtığı koroner kalp hastalarında mucizevi sonuçlar ortaya çıkarıyor.

Önleyici, koruyucu ve tedavi edici etkiye sahip olan EECP ile Doğal Bypass, kalp hastalarının sürekli kullanmak zorunda olduğu ilaç miktarını da minimuma indiriyor. Dolayısıyla ilaca uygulanan zamdan en az etkilenenler, bu tedaviyi uygulayan hastalar”

Önlüyor, koruyor, tedavi ediyor

İlaca olan ihtiyacı azaltan EECP ile Doğal Bypass tedavisinin kalp-damar sistemi üzerindeki etkisini açıklayan Prof. Dr. Avcı, “EECP ile Doğal Bypass, koroner kalp hastalığı riskinin olduğu gizli dönemden, kalp krizleriyle, organ yetmezliğinin geliştiği en ileri döneme kadar her evredeki hastaya uygulanabilir. Bu tedavi damarları, damar sertliğine karşı koruyor.

Bu etkisiyle henüz ciddi damar darlıklarıyla koroner kalp hastalığı ortaya çıkmamış ama şeker hastalığı, tansiyon ve kolesterol yüksekliği ya da sigara bırakamama, düzenli egzersiz yapamama ve ailesel yatkınlık gibi riskleri olan kimselerde hastalığın ortaya çıkışını geciktiriyor. Ayrıca, sık hastane başvurularını ve yatışları, koroner anjiyografi gibi testlerin sık tekrarını, sık balon-stent uygulanması gereğini ve baypas ameliyatına ihtiyacı azaltıyor” dedi.