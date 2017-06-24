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Doğumsal el anomalisi bebeklerin kaderi mi?

Doğumsal el anomalisi bebeklerin kaderi mi? Paylaş :

  |   Kategori: Bebek Sağlığı

“Doğumsal el anomalisi” normalden daha farklı el ve kol yapısıyla doğan bebeklerin sahip oldukları rahatsızlıktır diyen Prof. Dr. Eftal Güdemez, ”Günümüzde hala ileri inceleme sistemlerine rağmen sıkça yaşanan bir sorundur. Nedenlerin %30’u genetik, %10’u oksijensiz kalma, radyasyon, ilaçlar ve kalan %60’ı ise sebebi bilinmeyen faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Majör el anomalileri görülebildiği gibi daha basit, minör anomalilere de sıkça rastlanmaktadır” dedi.

Hiç gelişmeme, parmak aralarının oluşmaması, perdelenmesi, eksiklikler, farklılaşma sorunları, fazla oluşmuş bölümler, aşırı büyümüş olan bölümler veya sıkıştırıcı bant sendromu gibi değişik anomaliler görülebilir diyen Prof. Dr. Eftal Güdemez, şu bilgileri verdi: ”En sık görülen doğumsal el anomalisinin sindaktili denen yapışık parmak sendromudur. Daha sonra ise polidaktili denen fazla parmak gelmektedir. Fazla parmaklar her iki elde görülebileceği gibi ayak parmaklarında da mevcut olabilir.”

Doğumsal el anomalilerinde tedavinin planlanması da büyük önem taşımaktadır diyen Prof. Güdemez, doğumsal el anomalisi olan çocukların büyük çoğunluğunun zekasal olarak herhangi bir sorunlarının bulunmadığını, komplex sorunların çok nadir görüldüğünü dile getirdi.

Doğumsal el anomalileri nedenleri ve tedavisi


 
 
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