Doktor Ali Rıza Yıldız’ın organları 3 hastaya hayat verecek

Çorum’un Sungurlu ilçesinde beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 45 yaşındaki doktorun karaciğeri ve böbrekleri organ bekleyen 3 hastaya nakledilecek. Sungurlu ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan ve 22 Mayıs’ta beyin kanaması geçiren Ali Rıza Yıldız’ın, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde dün akşam beyin ölümü gerçekleşti. Eczacı eşi Güliz Yıldız tarafından organları bağışlanan Dr. Yıldız’ın karaciğeri ve böbrekleri, uzman ekiplerce alındı. Uzun süren operasyonun ardından karaciğer, Merzifon Havaalanı’ndan uçak ambulansla Malatya’ya, böbrekler de karayoluyla Ankara’da organ bekleyen hastalara gönderildi.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Ömer Sobacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dr. Yıldız’ın yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldığını ve müdahaleye rağmen, beyin ölümünün gerçekleştiğini ifade etti.

Ailenin başka hastalara yardımcı olmak amacıyla Yıldız’ın organlarını bağışladığını anlatan Sobacı, “Yapılan çalışmayla karaciğeri ve böbrekleri alındı. Arkadaşımızın organları sayesinde birkaç kişi inşallah hayata kavuşacak. Başta eşi ve diğer yakınları olmak üzere bu süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Metin Öztürk de Çorum’da organ bağışı konusunda ciddi bir çalışma yapıldığını vurgulayarak, “2016 yılı sonu itibarıyla 979 olan bağış sayımız bugün 3 bin 329’a çıktı. Birçok büyük şehri geride bıraktık. Toplumumuzda ciddi bir bilinç oluştu. Doktor arkadaşımızın eşinin bu davranışının topluma örnek olmasını diliyorum” dedi.

Dr. Ali Rıza Yıldız Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden ve organlarını bağışlayarak 3 hastaya umut olan Dr. Ali Rıza Yıldız son yolculuğuna uğurlandı. Dr. Ali Rıza Yıldız için uzun süre görev yaptığı Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi.

Törende bir konuşma yapan Devlet hastanesi Başhekimi uzman Dr. Osman Karakuş, “Devlet hastanemiz acil servisinde ve diyaliz ünitesinde, son 8 yıldır aile hekimliği olmak üzere toplamda 21 yıldır Sungurlu’da hizmet yapmış, fedakar, cefakar, insan sevgisiyle dolu olan Dr. Ali Rıza Yıldız’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, kendisine Allah’tan rahmet diler, yakınları ve ailesine sabır dilerim” dedi.

Değerli doktorumuz, kardeşimiz, canımız Ali Rıza Yıldız’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim diyen Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Kendisi benim aile hekimimdi. Hayata olumsuz yönde dahi pozitif bakan bir kardeşimizdi. Cenabı Allah onu bizlerden daha çok seviyormuş ki erken yanına aldı. Soyadı gibi aramızdan bir yıldız kaydı gitti. Kendisine Allah’tan rahmet diler, yakınlarına, sevenlerine ve çocuklarına sabırlar diliyorum” diye konuştu.

“Sungurlu onu unutmayacaktır”

Saygın kişiliği, kadir şinaslığı, hizmet aşkıyla herkese örnek olmuş, herkes tarafından sevilen bir mesai arkadaşımızı uğurlamak üzere toplandık diyen Kaymakam Mitat Gözen, “Ani rahatsızlığı ve vefatı hepimizi şok etti. Hastalığı sürecinde bütün Sungurlu’nun kendisine dua ettiğine şahit oldum. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Ben inanıyorum ki Sungurlu onu unutmayacaktır” dedi.

Siz Ali’yi benim kadar sevdiniz

İlçe Müftüsü İbrahim Köksal’ın yapmış olduğu duanın ardından söz alan Dr. Ali Rıza Yıldız’ın eczacı olan eşi Güliz Kırmızıoğlu Yıldız ise, “11 gündür benim yanımda olan eş, dost, akraba ve tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Bu kalabalığı görünce anladım ki Ben Alimi sevdim, Sizde Ali’yi benim kadar sevdiniz çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Dr. Ali Rıza Yıldız için düzenlenen cenaze törenine İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Osman Karakuş, siyasi parti temsilcileri, doktorlar, hemşireler, hastane personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dr. Ali Rıza Yıldız’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilmek üzere Sungurlu’dan yola çıktı.