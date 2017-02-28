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Doktor Ömer Coşkun hayatını kaybetti

Doktor Ömer Coşkun hayatını kaybetti Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Yaptığı bitkisel karışımlarla bilinen doktor Ömer Coşkun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Coşkun’un böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.bBir süredir ABD’de kanser tedavisi gören doktor Ömer Coşkun, Türkiye’ye dönüşünde böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırıldı. Coşkun’un böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Doktor Ömer Coşkun ürünleri olarak bilinen takviye edici gıda niteliğindeki ürünler piyasaya sürülmüş ve inceleme başlatılmıştı. Doktor Coşkun’un doçentliği de yabancı dil evraklarında sahtecilik gerekçesiyle elinden alınmıştı.

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