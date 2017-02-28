Doktor Ömer Coşkun hayatını kaybetti

Doktor Ömer Coşkun ürünleri olarak bilinen takviye edici gıda niteliğindeki ürünler piyasaya sürülmüş ve inceleme başlatılmıştı. Doktor Coşkun’un doçentliği de yabancı dil evraklarında sahtecilik gerekçesiyle elinden alınmıştı.