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Dokunma hissine sahip cilt üretildi

Dokunma hissine sahip cilt üretildi Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Görebilen, duyabilen, konuşabilen, tat ve koku alabilen robotlara alıştık. Yeni bir yöntemle sentetik bir cilt ile donatılacak robotlar artık dokunma hissine de sahip olacak. Ve böylece robotlar da beş duyuya kavuşacak.

Robotlar için dokunma duyusuna sahip cilt üretildi. Bu devrim niteliğindeki buluş ABD’deki Minnesota Üniversitesindeki mühendislere ait.

Araştırmacılar, 3 boyutlu yazıcılarla, sentetik bir cilt üretmeyi başardı.

Bunun için kullanılan yazıcı da sıfırdan geliştirildi. Dört farklı püskürtücüye sahip yazıcı, esnek robot cildinin içine basınç ve sıcaklık alıcılarını yerleştirdi.

Bu alıcılar sayesinde dokunma duyusuna sahip olan robot, objeleri ne kadar sıkı kavradığını ya da yere nasıl bastığını algılayabildi.

ROBOTLAR ARTIK 5 DUYUYA SAHİP
Kameralar ve mikrofonlarla görme ve duyma hissine sahip olan robotlar, denge içinse akıllı telefonlarda da kullanılan alıcılardan faydalanıyor.

Uzmanlar, tat ve kokuları da algılayabilen robotların artık beş duyuya da sahip olduğunu söylüyor.

Araştırmacılar dokunma hissine sahip olan robotların eskisine oranla çok daha yetenekli olacağını belirtiyor.

Yeni teknoloji ile robotların hassas işlerde çalışması ve çevreleriyle etkileşim kurabilmeleri de mümkün olacak.


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