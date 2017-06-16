Domuzdan nakledilen beyin hücreleri Parkinson tedavisinde umut oldu

Yeni Zelandalı araştırmacılar, domuzdan aldıkları koroid pleksus beyin hücrelerini 4 Parkinson hastasına naklettiler. Aradan 18 ay geçtikten sonra sonuçlar umut verici olunca 18 yeni hastayla plasebo kontrollü bir çalışma başlattılar. Eğer çalışma başarılı olursa, dünyada sayıları 10 milyona ulaşan Parkinson hastalarının tedavisi mümkün olabilecek.

Yeni Zelandalı biyoteknoloji şirketi Living Cell Technologies, domuz beynindeki koroid pleksus hücrelerini kullanarak Parkinson hastalığına yönelik yeni bir tedavi geliştirdi. Araştırmacılar, ruh sağlığını koruyan büyüme faktörleri ve sinyal moleküllerinin bir karışımını üreten beyin bölgesinde bulunan bu hücreleri 4 insana naklettiler. Ameliyatın üzerinden 18 ay geçtikten sonra sonuçlar umut verince 18 yeni hastayla plasebo kontrollü bir çalışma başlatıldı.

Parkinson hastalığı, vücuttaki beyin kontrol hareketini destekleyen dopamini üreten beyin hücrelerinin kaybıyla tanımlanıyor. İşte bu tedaviyle hastaların mevcut sağlıklı beyin hücrelerini besleyerek daha fazla kayıp yaşamalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Fareler üzerinde yapılan testler, tekniğin başarılı olduğunu kanıtlamıştı. Ancak bilim insanları plasebo kontrollü verilerle gerçeği açığa çıkarmayı amaçlıyorlar. Living Cell Technologies’ten Ken Taylor, New Scientist’e verdiği demeçte, “Yeni sinir hücrelerinin büyümesi ve onarımı için küçük bir nörokimyasal fabrika kuruyoruz” diyor.

Huntington ve Alzheimer tedavisi için de kullanılabilir

Çalışma başarılı olursa , Huntington ve Alzheimer gibi diğer nörolojik rahatsızlıkların tedavisi için de kullanılabilecek. Araştırmacılar, bugüne kadar ölü fetüslerin dopamin üreten beyin hücreleriyle de başarılı sonuçlar elde etmişlerdi. Ancak bu özellikle ABD’de çok da kolay uygulanabilen bir yöntem değil.

Bazı araştırmacılar da, erişkin kök hücrelerini dopamin üreten hücrelere dönüştürmeyi umuyorlar. Böylece organ nakillerinde yaşanan vücut tarafından reddedilme ve insan dışı DNA kullanımından kaynaklanan riskleri ortadan kaldırmayı amaçlıyorlar.

Dünyada 10 milyon insan Parkinson hastalığından muzdarip

Parkinson hastalığı için geliştirilen başarılı tedaviler, dünyada sayılarının 7 ila 10 milyon arasında olduğu tahmin edilen hastalar için umut vadediyor. Sadece ABD’de her yıl 60 bin insana Parkinson hastalığı teşhisi konuluyor ve toplam hasta sayısının 1 milyon olduğu tahmin ediliyor. Hastalığın tedavi maliyeti yılda ortalama 2.500 doları buluyor. Cerrahi müdahalelerde maliyet 100 bin dolara kadar çıkabiliyor. Hastalığın ülke çapındaki yıllık maliyeti ise 25 milyar dolar gibi yüksek bir rakama ulaşıyor.