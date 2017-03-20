Down Sendromu’nda “ergoterapi” hayata uyumu kolaylaştırıyor

Erken dönem eğitimleri Down Sendromlu çocukların zeka düzeyleri ve becerilerinde gelişime katkı sağlıyor. Öğrenme yetenekleri kısıtlı çocukların topluma kazandırılması ve mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri için ergoterapide oyun ve sanat yöntemini uygulayan uzmanlar Down Sendromlu çocukların gelişimlerini destekliyor. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü’nde bu özel insanların yaşadığı sorunlarla ilgili farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Bir hastalık değil, farklılıktır

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Öğretim Görevlisi ve Ergoterapi Uzmanı Shahram Mohseni, Down Sendromu’nun genetik bir farklılık ve bir kromozom anomalisi olduğunu belirterek “Sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken DS’lu bireylerde bu sayı 3 adet 21. kromozom olması nedeniyle 47 olmaktadır. Down Sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil genetik bir farklılıktır. Hücre bölünmesi sırasında yanlış bölünme sonucu 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom yer alması ile meydana gelir” dedi.

Erken dönem eğitim yaşam kalitesini artırıyor

Down Sendromlu çocukların zekâ seviyelerinin farklılık gösterdiğini belirten Mohseni, bu çocukların erken dönemde eğitim almalarının zekâ düzeylerinde ve becerilerinde gelişmeleri beraberinde getirdiğini belirterek “Böylelikle yaşam becerileri artarak normal bir hayat sürecek seviyeye ulaşırlar” dedi.

Oyun ve sanatla hayata hazırlanıyorlar

Down Sendromlu çocukların günlük yaşamını sürdürebilmeleri ve bağımsızlığını geliştirmeye yardımcı olmak amacıyla ergoterapi uygulamalarından yararlanıldığını ifade eden Mohseni, “Öğrenme yetenekleri kısıtlı olan çocukların topluma kazandırılması ve mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri için özel eğitime ve ilgiye gereksinimleri vardır. Ergoterapide oyun ve sanat yöntemleri kullanılarak çocuğun yaşam kalitesini geliştirecek ince motor, bilişsel ve işlevsel yaşam becerilerinin edinilmesine yardımcı olunuyor” dedi.

Uzman ergoterapist ekibin yapılan çalışmalarla çocuğun oynama ve bilişsel becerilerini geliştirmeye yardımcı olduğunu, giyinme ve temizlenme gibi işlevsel aktivitelerde bağımsızlığı ve katılımı geliştirdiklerini belirten Ergoterapi Uzmanı Shahram Mohseni, “Çocuğun geliştirilmiş motor beceriler yoluyla akranlarıyla sosyalleşmesi ve güvenini geliştirmeye, okula hazırlık ve dikkat geliştirme konularında yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Kişiye özel rehabilitasyon uygulamaları

Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nin bilim ve uygulama ortaklığı ile çalışmalar yürüten NP Etiler Polikliniği’nde açılan Çocuk Ergoterapi Merkezi’nde gelişimsel geriliği ve özel ihtiyaçları olan 0-14 yaş arası çocuk ve genç hastaların, günlük yaşam kalitesini oyun ve sanat yöntemleri kullanılarak artırılması hedefleniyor. Kişiye özgü gelişim programına göre rehabilitasyon uygulanıyor.

Pediatrik Ergoterapi Merkezinde; Down Sendromu’nun yanı sıra Otizim, Serebral Palsi, zihinsel problemler, öğrenme güçlüğü ve hiperaktiflik gibi hastalıkların tedavi için çalışmalar yürütülüyor. Çocuğun yaşına ve durumuna göre en uygun hedeflere ulaşılmasının amaçlandığı merkezde oyun yoluyla çocuğun duyusal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarında daha duyarlı hale gelmesi için terapi ve eğitim seansları yapılıyor.