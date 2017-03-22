İdrar kaçırmaktan utanmayın, tedavisi basit

İdrar kaçırma rahatsızlığının yalnızca daha yaşlı kadınları etkilediğini düşünüyorsanız, tekrar düşünün. Mesane kontrolü sorunları daha genç, aktif kadınları da etkiliyor. Siz de onlardan biri misiniz? Bu utanç verici küçük sorun, idrar kaçırmadır ve yaştan bağımsız olarak çok sayıda kadın gizliden gizliye bu sorunla uğraşmaktadır. Kadınların bu sorunu erkeklere oranla iki kat daha fazla. Genç kadınların yüzde 20-30’u, orta yaşlı kadınların yüzde 30-40’ı ve yaşlı kadınların yüzde 50’sinden fazlası idrar kaçırmadan muzdarip.

Fizyoterapistler filmle soruna dikkat çekti

Türkiye Fizyoterapistler Derneği, kadınları yaşam kalitesini duygusal durumunu, beden imajını ve cinsel yaşamını etkileyen bu utanç verici duruma dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla bir film hazırladı. Yaklaşık iki dakikalık kısa filmde idrar kaçırmanın basit bir sorun olduğu, kadınların buna katlanmak zorunda olmadığı vurgulanarak tedavi yöntemleri anlatılıyor.

Türkiye Fizyoterapistler Derneği’nden yapılan açıklamada, idrar kaçırma rahatsızlığının teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında şu bilgiler verildi:

STRES TİPİ İDRAR KAÇIRMA: Öksürdüğünüzde, güldüğünüzde ve hapşırdığınızda mesaneyi zorlayan veya mesaneye fazla baskı uygulayan herhangi bir harekette ortaya çıkan küçük sızıntıdır.

Stres idrar kaçırması, pelvik kaslar ve dokular gerildiğinde ve hasar gördüğünde hamilelikten ve doğumdan kaynaklanabilir. Yaşlanmanın bir sonucu olarak veya aşırı şişmanlık nedeniyle yüksek etkili sporlardan da ortaya çıkabilir.

SIKIŞMA TİPİ İDRAR KAÇIRMA: Bir diğer adıyla “aşırı aktif mesane” biraz farklıdır; acil olarak tuvalete gitme ihtiyacının akabinde, birkaç saniye ila bir dakikalık bir uyarı arasında istemsiz bir idrar kaçırma gerçekleşir. Mesane kaslarının spazmlarına bağlı olduğu düşünülmektedir.

Multipl skleroz, Parkinson hastalığı veya üriner sistem enfeksiyonu gibi durumlar da neden olabilir.

KARMA TİP İDRAR KAÇIRMA: Birden fazla idrar kaçırma türüne sahip olduğunuz anlamına gelir; stres ve urge tipi idrar kaçırmaların tipik bir karışımıdır.

TAŞMA TİPİ İDRAR KAÇIRMA: Tuvalete her gittiğinizde mesanenizi boşaltamıyorsanız ve sık sık veya sürekli idrara çıkma yaşarsanız, taşma tipi idrar kaçırmanız var demektir. Bazı ilaçlar, şeker hastalığı olanlar a bu tip idrar kaçırma yaşayabilir.

İdrar kaçırmaya karşı tedavi yöntemleri

KAS EGZERSİZİ: Kas kontrolünü öğrenmek sızıntıyı yönetmeye yardımcı olabilir. Düzenli olarak pelvik kas (Kegel) egzersizleri yapmak anlamına gelir.

Tenis oynamaya gidiyorsanız ve backhand vuruşunuz sizin sızdırmanıza neden oluyorsa, o anda kasları sıkmayı öğrenmelisiniz. Nasıl mı?

Aynı anda poponuzun ve vajinanızın etrafındaki kasları sıkın ve içe doğru çekip bırakın. Pelvik taban kaslarınızı her sıktığınızda kaslarınızın kalktığını hissetmeniz gerekir. 8’e kadar sayarken onları sıkıca tutmaya çalışın. Şimdi, bırakarak rahatlamalarına izin verin. Belirgin bir şekilde “rahatlama” hissini taşımanız gerekir.

“Sık ve kaldır”’ı tekrar edip gevşeyin. Kasların her kaldırılması arasında yaklaşık 8 saniye dinlenmek en iyisidir. Eğer 8’e kadar dayanamazsanız, elinizden geldiğince tutmaya çalışın.

Bu “sık ve kaldır”ı 8 ila 12 üst sınır olmak üzere yapabildiğiniz kadar tekrarlayın. Aralarda dinlenerek üç set yapmaya çalışın. Bu eğitim planını her gün uzanırken, otururken veya ayakta dururken her gün 8 ila 12 defa yapın.

Doğru bir şekilde sıktığınızdan emin değilseniz veya 3 ay sonra semptomlarda herhangi bir değişiklik görmüyorsanız, doktorunuz veya fizyoterapistinizden yardım isteyin.

MESANE EGZERSİZİ: Mesane eğitimi, tuvalet ziyaretleri arasındaki zamanı uzatarak kadınlara yardımcı olabilir.

Her 30 dakikada bir sık ​​sık idrar yapmaya başlarsınız ve her üç dört saat içinde gidene kadar kademeli olarak zamanı arttırırsınız.

GEVŞEME EGZERSİZLERİ: Acil idrar yapma isteği geldiğinde yavaş ve derin nefes alma da yardımcı olabilir.

Acil idrar yapma isteği geçtikten sonra beş dakika bekleyin ve artık ihtiyacınız olmadığı halde bile tuvalete gidin. Bekleme süresini yavaşça artırın.

Paraşütücüler, jimnastikçiler, koşucular risk altinda

İdrar kaçırma konusunda paraşütücüler, jimnastikçiler, koşucular gibi etkili spor dallarındaki kadınlar en çok risk altındadır. Çünkü bu sporlarda, mesaneyi destekleyen pelvik kaslara ve bağ dokularına zarar verebilecek kadar zemine sert vuruyorsunuz.

Kolayı, kahveyi azaltın

Çoğu kadın için, küçük bir emici ped ilk silahtır, ikincisi bir yaşam tarzı değişikliğidir. Pek çok kadın için değişim, daha az su içmek kadar basit olabilir. Ayrıca kola, kahve gibi kafeinli herhangi bir içecek sizi daha fazla kaçırmanıza sebep olur. Bu içecekleri azaltmanız gerekiyor.