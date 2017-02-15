DSÖ Raporu: Avrupa genelinde havası en kirli 10 şehrden 8’i Türkiye’de

Havası en kirli 10 şehrin 8’i Türkiye’de. İstanbul ilk 10’da olmamasına karşın hava kalitesi tehlikeli boyutlarda.. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Türkiye’yi de dahil ettiği “Avrupa’daki en kirli kentler” listesinin ilk 10’unda Türkiye’den 8 şehir yer alıyor. Listeye göre Makedonya’nın Tetovo kenti hava kirliliğinin en çok yaşandığı şehir. Tetovo’yu sırasıyla Türkiye’den Bartın, Hakkâri, Gaziantep, Bosna Hersek’ten Tuzla, yine Türkiye’den Siirt, Afyonkarahisar, Karaman, Iğdır ve Isparta izliyor. İngiliz The Guardian gazetesi, WHO’nun şehirlerdeki hava kalitesini güncel olarak gösteren veri tabanını kullanarak, kentlerde hava kalitesi üzerine özel bir analiz yayımladı.

Analiz, Avrupa’dan ABD’ye, Afrika’dan, Asya’ya hava kirliliğinin en yoğun yaşandığı kentlere dair bilgileri içeriyor. WHO’nun PM 2.5 verilerine (çapı 2.5 mikron ve altında olan partikül madde) dayanarak yaptığı çalışmaya göre, dünyanın en kirli şehirleri Hindistan ve Çin’de yer alırken, Avrupa’da ise hava kirliliği konusunda Türkiye’deki kentler ön planda.

Yapılan çalışmaya göre, her gün milyarlarca insan, kirli hava soluyor. Hava kirliliği çağımızın en önemli çevresel sorunları arasında. Uzmanlar, hava kirliliğinin solunum, dolaşım ve sinir sistemi üzerinde kalıcı hasarları konusunda uyarıyor. Avrupa’nın havası en kirli 10 kenti arasında yer almasa da, İstanbul’da da hava kalitesi tehlikeli boyutlarda.

Türkiye’de çevre ve sağlık alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren Temiz Hava Hakkı Platformu da, Türkiye’de hava kirliliği ölçümü yapılan tüm istasyonlardan alınan veriler ışığında “Türkiye’de Hava Kirliliği: Kara Rapor” adlı çalışmayı yayımlamıştı. Mart 2016’da yayımlanan rapora göre 81 il içinde sadece Çankırı’nın hava kalitesinin WHO’nun limitlerine uygun olduğu açıklanmıştı.