DSÖ İstanbul Ofisi kurulacak

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Zsuzsanna Jakab‘ın görüşmesinin ardından, “İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık ve Yanıt Dünya Sağlık Örgütü İstanbul Ofisi” anlaşması için bir otelde imza töreni düzenlendi.

Bakan Akdağ, DSÖ Avrupa Bölgesi ile çok yakın temas içinde olduğunu belirterek, acil ve afetlerin sağlık yönetimi konusunda İstanbul’da oluşturulacak ofisin çok önemli bir boşluğu dolduracağını bildirdi.

Bu ofisin sadece hazırlık için değil, aynı zamanda hızlı cevap açısından da kullanılacak bir merkez olmasını savunduklarını vurgulayan Akdağ, “Sonunda da bu oluştu. Özellikle son zamanda yanı başımızda Suriye’de çıkan savaş ve insanlık tarihinin gördüğü en vahşi devlet terörü, çocuklara, yaşlılara, hastalara bile acımayan tavır gösterince ve bu büyük göç akımıyla Türkiye’ye 3 milyon Suriyelinin gelmesiyle sonuçlanınca, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kere daha görmüş olduk” dedi.

“PROBLEMLERİ ÇÖZEN BİR OFİS OLACAK”

Türkiye’de kurulacak İstanbul Ofisi’nin işlevleri hakkında bilgi veren Akdağ, birimin, bulaşıcı hastalıklar ve acil durumlar için hazırlık dönemi ve hızlı cevap verilmesi anlamında yapılacak çalışmaların merkezi olacağını söyledi.

Akdağ, DSÖ’nün Avrupa Bölgesi adına böyle bir ofis yapılanması olduğunu anımsatarak, “Özellikle, bütün ülkelerin afetlere, ani çıkan bulaşıcı hastalıklara karşı hazırlığının nasıl olması gerektiği burada tasarlanacak, burada konuşulacak, eğitimler ve çeşitli ülkelerle toplantılar yapılacak” dedi.

Hızlı cevap konusunda ülkelerin politik şartlarının etkili olduğunu ifade eden Akdağ, “Örneğin, bir ülkede deprem oldu. Türkiye’de UMKE ekiplerimiz, 2 saat içinde bütün ihtiyaçları karşılayacak ekipmanlarla birlikte havaalanında olabiliyor ancak geçmişteki örnekler şunu gösterdi ki o felaketin meydana geldiği ülkeye gitme iznini 24 saatte bile alamıyorduk. Çok hayati saatler kaybedilmiş oluyor. Hızlı cevap için sistem oluşturulmadığında geç kalınıyor. Bu ofis, buna benzer problemleri çözen bir ofis olacak” diye konuştu.

“SİZ, ÖRNEK BİR ÜLKESİNİZ”

DSÖ Direktörü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Jakab ofis için Türkiye’nin seçilmesinin çok yerinde olduğunun altını çizerek, “Çünkü, Türkiye bu alanda çok tecrübeli. Türkiye’de geçmişte çok şiddetli depremler tecrübe edildi, acil durum kriz yönetimi yapıldı. Mültecilere ev sahipliği yapılıyor. Suriyeli hekim ve hemşirelerin eğitilmesi, merkezlerin kurulması konusunda Avrupa bölgesinde böyle çalışma yapan başka bir ülke yok. Bu kadar fazla mülteciye, göçmene ev sahipliği yapılıyor. Türkiye, çok insani bir yaklaşımla hizmetlerini de açtı bu kişilere. Siz bir örnek ülkesiniz. Başka Avrupa ülkelerinin kararlarına da örnek olmalı. Sağ olunuz” değerlendirmesinde bulundu.