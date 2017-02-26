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DSÖ’nün araştırmasına göre, depresyon %18 arttı

DSÖ’nün araştırmasına göre, depresyon %18 arttı Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırmasına göre dünya nüfusunun yüzde 4.4’ü depresyonda. Depresyon yüzde 18 artış göstermiş. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan araştırmaya göre dünya nüfusunun yüzde 4.4’ü depresyon, 3.6’sı ise anksiyete bozukluğundan muzdarip. Rapora göre, geçtiğimiz 10 yıl içerisinde depresyon hastalığı yüzde 18.4, anksiyete hastalığı ise 14.9 oranında artış göstermiş bulunuyor. WHO tarafından yayınlanan rapora göre depresyon ve anksiyete hastalıkları kadınlarda, yüzde 5.1 ve yüzde 4.6 erkeklerde ise yüzde 3.6 ve yüzde 2.6 oranlarıyla, erkeklerden daha sık görülüyor.

AFRİKA’DA ARTIŞ

Yayınlanan raporda depresyon hastalığının 322 milyon insanda görüldüğü, en çok 60-64 yaş aralığını etkilediği ve en yaygın olduğu bölgenin ise Afrika kıtası olduğu belirtiliyor. Anksiyete hastalığı ise 264 milyon insanı etkilerken, kadınlarda 40-44, erkeklerde ise 15-19 yaş aralığına tesir ediyor. Hastalığın en aygın görüldüğü bölge ise Amerika kıtası olarak gösteriliyor. Dünya genelinde oldukça sık rastlanan bu hastalıkların yüzde 30’unun orta ve ciddi seviyelerde olduğu tahmin ediliyor.

 

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Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
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