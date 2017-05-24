DSÖ’nün yeni Genel Direktörü Etiyopyalı Adhanom oldu

İsviçre’deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde devam eden 70. Dünya Sağlık Asamblesi’nde yapılan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörlük seçimlerini Etiyopyalı aday Tedros Adhanom kazandı.

Adhanom seçimin ilk turunda İngiltere’den David Nabarro ve Pakistan’dan Sania Nishtar ile yarıştı. İlk turda Adhanom ve İngiliz aday David Nabarro ilk iki sırayı paylaşırken, Pakistanlı Nishtar üçüncü sırada yer alarak elendi.

Üçte iki çoğunluğun arandığı ikinci turda ise Adhanom ve Nabarro yeterli oyu alamayınca oy çokluğunun arandığı üçüncü tura geçildi. Son turda, resmi olmayan sonuçlara göre Adhanom 133 oyla DSÖ’nün yeni genel direktörü olurken, İngiliz aday Nabarro 50 oyda kaldı. İki ülkenin temsilcisi ise çekimser oy kullandı.

Adhanom, DSÖ Genel Direktörü Margaret Chan’den devralacağı görevine 1 Haziran’da resmen başlayacak.

Etiyopyalı genel direktör, görevini beş yıllığına sürdürecek.

Tedros Adhanom kimdir?

Etiyopyalı eski siyasetçi Tedros Adhanom, tartışmalı seçim kampanyasının ardından örgütün başına geçen ilk Afrikalı olmayı başardı.

Adhanom, 1965 yılında şu anda Eritre sınırları içerisinde kalan Asmara kentinde doğdu. Asmara Üniversitesi’nde tamamladığı biyoloji eğitiminin ardından 1986’da Etiyopya Sağlık Bakanlığı’nda çalışmaya başladı.

Sıtma hastalığına yönelik araştırmalarıyla tanınan Adhanom, bakanlıkta çeşitli görevler aldıktan sonra 2005 yılında Sağlık Bakanlığı görevine getirildi ve 2012 yılına kadar bu görevi sürdürdü.

2012 ve 2016 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Adhanom, ülkesini yurt dışında temsil etti.

3 BİN 500 SAĞLIK MERKEZİ AÇTI

Adhanom’un DSÖ Genel Direktörlüğü için seçim kampanyasında en fazla önce çıkardığı şey ise ülkesinde sağlık alanında yaptığı reformlar oldu.

Ülke genelinde yaklaşık 3 bin 500 sağlık merkezinin açılmasına öncülük eden Adhanom, bu tesisler sayesinde ülkedeki çocuk ölümlerinin yüzde 70, sıtma kaynaklı ölümlerin yüzde 75, AIDS kaynaklı ölümlerin yüzde 70 ve verem kaynaklı ölümlerin yüzde 64 azalmasına yardımcı oldu.

Adhanom, bakanlık yaptığı yıllarda ülkedeki sağlık çalışanlarının sayısı yedi kat artarak 16 bin 500’den 115 bine çıktı.

DSÖ’DE REFORM İSTİYOR

Seçim kampanyasında beş önceliği olduğunu vurgulayan Adhanom’un en dikkati çeken vaadi ise DSÖ’de kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirmek istemesiydi.

Adhanom, herkesin sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması, acil durumlarda ulusal ve yerel müdahale kapasitelerinin güçlendirilmesi, kadın çocuk ve gençlerin sağlık hizmeti almasının kolaylaştırılması, iklim ve çevre değişikliğinin sağlık alanındaki etkilerinin dikkate alınması ve DSÖ’nün daha etkin ve şeffaf bir şekilde yapılandırılmasını öncelikleri arasında sayıyor.

BAKAN AKDAĞ DSÖ’NÜN YENİ GENEL DİREKTÖRÜNÜ TEBRİK ETTİ

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Etiyopyalı Tedros Adhanom’u kutladı.

Bakan Akdağ, 70. Dünya Sağlık Asamblesi’nde yaptığı konuşmada, daha önce Etiyopya Sağlık Bakanlığı da yapan Adhanom’un tecrübesiyle DSÖ’ye katkıda bulunacağını belirtti.

Akdağ, Adhanom’a hitaben, “Avrupa bölgesindeki 53 üye devlet adına, DSÖ’nün yeni Genel Direktörü olarak seçilmenizden dolayı sizi yürekten tebrik ediyorum. AFRO bölgesinden DSÖ’nün ilk Genel Direktörünün seçilmesinden dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

“Önümüzdeki yıllarda sizinle yapıcı bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyoruz.” diyen Akdağ, DSÖ’nün ortak özelliklere sahip birçok zorlukla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, “Tüm bu zorluklar güçlü bir liderliğe ve net bir vizyona ihtiyaç duyuyor.” ifadesini kullandı.